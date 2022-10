El Covirán Granada, a seguir en la misma línea de juego ante el UCAM Murcia

El Covirán Granada quiere seguir invicto a domicilio. Esa, al menos, es la idea del cuadro de Pablo Pin que se enfrenta este domingo al UCAM Murcia (12:30 horas) que llega a la cita con más minutos en sus piernas que los rojinegros. El conjunto de Sito Alonso jugó entre semana la Liga de Campeones FIBA que le ha costado perder a su estrella entre cuatro y seis semanas.

James Anderson, alero estadounidense que llegó del Anadolu Efes turco con el que conquistó la Euroliga en 2021 y 2022, resultó lesionado en el choque de la primera jornada del torneo continental ante el Tofas Bursa y sufre una rotura muscular en el gemelo externo de la pierna izquierda. Un serio contratiempo que los de Pin tratarán de aprovechar logrando su segunda victoria de la temporada.

Dinámicos

Pero no será fácil. Los murcianos, que han renovado su plantilla pese a que la pasada campaña realizaron una gran campaña, juegan con una alegría y dinamismo que al Covirán no le conviene. El UCAM es un conjunto muy físico, con jugadores polivalentes que hacen muchas cosas y donde cualquiera puede anotar. Por tanto, habrá que tener mucho cuidado pues jugadores como McFadden, Jordan Davis o Sadiel Rojas no necesitan mucho para hacer daño al rival.

El principal peligro del UCAM es Thad McFadden, que promedia 19 puntos

Sin embargo, y tras lo visto en las dos primeras citas, el cuadro granadino ha debutado en la ACB con buen pie. Tanto frente a Fuenlabrada como ante el Baxi Manresa ha ofrecido una imagen de un equipo que no quiere ir de comparsa, perdiéndole el respeto a clubes con más bagaje en la categoría. Y así llega al Palacio de Deportes murciano. Con la intención de demostrar que cada vez está más adaptado y que puede competir ante cualquier rival. Eso es lo primero que le pide Pablo Pin a sus jugadores, muchos de ellos que están jugando por primera vez en la élite, y que están respondiendo.

Ante los de Alonso habrá que ver la adaptación de Cristiano Felicio que se medirá a Artem Pustovyi, un 2,19, o Ilimane Diop, un 2,10 que ha arrancado la competición a buen nivel. El brasileño ha visto cómo el buen rendimiento de Mamadou Niang le ha restado minutos como se pudo comprobar ante Manresa, donde el mayor poder intimidatorio de los de Pedro Martínez decantó en la recta final el choque.

La pareja

Otro aspecto a tener en cuenta es si Thomas Bropleh podrá mantener su excelente acierto en el tiro exterior que le ha llevado a ser el tercer jugador de la ACB que más puntos anota, un total de 39 y el segundo con mejor media, 19,5. Junto a Luke Maye están formando una pareja determinante. Pero contar con tan sólo dos focos anotadores no es una buena noticia para Pin, que es consciente del peso de ambos jugadores en el juego pero que es más del gusto de repartir la responsabilidad en ataque entre el resto de la plantilla.

El peligro

Pero para ganar en la Liga Endesa hay que defender. Y en esa faceta un hombre amenaza al cuerpo técnico rojinegro. Se trata de Thad McFadden, un escolta estadounidense de 35 años que promedia 19 puntos con nada menos que un 83,3% de acierto en tiros de dos puntos y un 57,1% en triples en las dos primeras jornadas. Ya demostró de lo que es capaz en la Copa del Rey disputada en el Palacio de Deportes en febrero y reducir sus números será clave para traerse de tierras murcianas el triunfo.