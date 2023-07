Dos atletas granadinos competirán en el Campeonato de Europa sub 23

Dos atletas granadinos competirán desde ester miércoles en la ciudad finlandesa de Espoo en el Campeonato de Europa sub 23, una competición en la que España logró en la pasada edición de 2021 un tope histórico de 15 medallas y 29 puestos de finalistas. Los representantes de la provincia serán la saltadora de altura Una Stancev y el velocista José Luis Jiménez que participará en el relevo 4x100.

La competición se desarrollará en el Leppävaara Stadium y se extenderá hasta domingo 16 de julio en doble sesión matutina y vespertina todos los días a excepción del miércoles, donde únicamente se celebrarán los 20 kilómetros marcha masculino y femenino.

Nombres destacados

José Luis Jiménez integrará el relevo 4x100 junto a Pablo Arranz, Guillem Crespí, Miguel Gasch y Jaime Sancho. Por su parte, Stancev viajará a Espoo tras debutar a nivel absoluto en el Campeonato de Europa por Equipos y es una de los numerosos nombres destacados en la lista de preselección del combinado nacional. Entre ellos se encuentra María Vicente, que ha dominado Europa en todas las categorías inferiores y luchará por rematar en sub 23; Bernat Erta, subcampeón del mundo en pista cubierta de 4x400 m (2022) y de Europa (2019) o Daniela García, internacional absoluta desde 2021.

Resto de españoles

En total, seis actuales plusmarquistas españoles sub 23 estarán en Espoo en la prueba en la que ostentan el récord de España. Se trata de Yasiel Bryan Sotero (disco), Daniela García (800), Carmen Avilés y Berta Segura (4x400 metros), Marta Serrano (3000 obstáculos) y Miguel Gómez (peso).

Varios medallistas internacionales sub 20 en 2021 continúan su progresión y estarán también en Finlandia. Son los tres medallistas mundialistas sub 20 de Nairobi: José San Pastor (bronce en decatlón), Paul McGrath (subcampeón en 10.000 metros marcha que disputará los 20 kilómetros marcha) y Tessy Ebosele (subcampeona en triple que disputará la longitud); además del campeón de Europa sub 20 de 3000 obstáculos de Tallin Pol Oriach (competirá en 1.500 metros) y la medallista de bronce de 1.500 Mireya Arnedillo.