Mejores sensaciones pero mismo resultado para el CD Universidad de Granada

No acompaña la suerte al CD Universidad de Granada. El conjunto entrenado por José María Aranda sigue a la deriva en cuanto a resultados se refiere y no consigue reflejar en el marcador su mejora en el juego. Las granadinas disputaron un gran encuentro a domicilio en el Pabellón Municipal Fernando Argüelles, donde las esperaba el Costa del Sol Málaga Norte, mas una buena actuación grupal no fue suficiente para sacar una victoria (24-22). Una semana más, el cuadro universitario seguirá a la cola del Grupo D de la División de Honor Plata con 2 puntos.

Los primeros quince minutos de partido fueron de evidente igualdad y así lo reflejó el electrónico (6-6). Las locales apretaban pero una gran defensa impidió que se desmarcasen en el marcador más de dos goles (12-10 tras la primera media hora).

El Costa del Sol Málaga Norte basó sus ataques en el buen hacer de Daniela Jerónimo (7 goles), Laura Gil (5 tantos) y Bárbara Piñeira (4), lo que desequilibró la balanza hacia el lado malagueño a pesar de una soberbia actuación de Helena Jiménez (7 dianas) y Nayra Alfaro (6). El encuentro, que llegó con una ventaja local de sólo dos goles al último parcial, se saldó con un 24-22 que dejó la mejora de las universitarias sin premio.