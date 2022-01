El Universidad no es rival para el líder

No parece tener fin la mala situación en la que se encuentra el CD Universidad de Granada. El conjunto nazarí es el último clasificado del Grupo D de la División de Honor Plata y no parece que esta circunstancia vaya a cambiar ni a corto ni a medio plazo. Las universitarias, que aún no han conseguido cosechar un triunfo en las catorce jornadas disputadas hasta la fecha, han vuelto a sufrir una derrota –la décima consecutiva– y empiezan a ver muy negra la posibilidad de poder salir del pozo.

La última derrota ha tenido lugar en el Pabellón de Fuentenueva, donde el Universidad se enfrentó al Soliss Balonmano Pozuelo de Calatrava, líder en la tabla de clasificación con 25 puntos y ninguna derrota. Todo un duelo de contrastes. El resultado final fue de doce goles de diferencia para las pozoleñas (22-34).

Distancia

El comienzo del choque ya hizo presagiar que no iba a ser una tarde agradable para las jugadoras granadinas, pues el primer parcial marcó un doloroso 0-7 para las visitantes en el que brillaron Lucía Martín y Khadija Lafsahi.

La reacción local, tímida, llegó de la mano de Nayra Alfaro, que junto a Marina Sánchez y Silvia Pérez hizo menos holgado el marcador del pabellón. A pesar de la mejora de las jugadoras del Universidad de Granada, el cuadro rival no tardó en volver a poner tierra de por medio y terminó el primer periodo con una distancia de siete tantos (11-18).

Superadas

Ana Bustos intentó echarse el equipo a la espalda tras el paso por vestuarios, alzándose con cuatro dianas como la máxima artillera de las universitarias –empatada con Erika Beltrán y Marina Sánchez– mas una actuación estelar del trío formado por Noelia Delfa (8 goles), Rocío Barba y María Rosell (5 goles cada una) dinamitó la respuesta de la escuadra local.