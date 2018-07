"Nos vamos a volcar con el fútbol modesto y con el femenino"

Poco más de dos meses lleva el motrileño Luis Rubiales Béjar al mando de la Real Federación Española de Fútbol, y en ese corto espacio de tiempo ha demostrado que quiere cambiar muchas cosas del fútbol. Sobre todo quiere impulsar las categorías más modestas y el balompié femenino buscando nuevas vías de financiación, pretende el bienestar de jugadores, clubes, federaciones territoriales y de todos los actores del fútbol español. Una cosa no ha cambiado absolutamente nada en Rubiales pese a su importante nuevo cargo, es el acercamiento y la familiaridad que tiene con los suyos. Ha estado apenas cuatro días en su tierra, para ver a sus padres, a su hermana y a sus amigos, para cargar las pilas. Ha tenido que hacerse cientos de fotos y ha saludado casi a cada paso que daba por la calle, siempre con una sonrisa en la cara. Ha visto un partido de su Motril y ha presidido el Trofeo Autoridad Portuaria de Motril. Y Granada Hoy tuvo la oportunidad de hablar con él.

-¿Qué tal se siente en la Federación, en su nuevo cargo?

-Estoy a gusto. Con mucho trabajo, con muchas cuestiones, teniendo que dar la vuelta a muchas situaciones, teniendo que crear departamentos, buscando fórmulas para generar muchos más ingresos y, sobre todo, que revierta en el fútbol no profesional, que lo necesita más que nadie. Hablo del fútbol modesto, el fútbol femenino, el fútbol sala, el fútbol playa, etcétera. Y eso es lo que estamos haciendo.

-Primero presidente de la AFE y ahora de la Federación, ¿era el objetivo que se marcaba desde un principio?

-No, para nada. De hecho ser presidente de AFE tampoco era un objetivo en mi vida. Las cosas muchas veces suceden y por una serie de complicaciones que tuve en el Levante y en el Alicante llegué a la AFE. Tras otra situación, también fortuita, del fútbol español mucha gente me pidió que diera el paso. Lo di y conseguimos ganar. Ahora estamos cambiando muchas cosas en el fútbol, manteniendo también otras muchas que son buenas y tratando de evolucionar para llevar al fútbol español a los primeros puestos de la élite mundial en cuanto a gestión.

-¿Le han salido muchos más amigos ahora de los que ya tenía?

-(Sonríe) Bueno, y más enemigos. Sé quién soy y sé las personas de las que me rodeo. Tengo buenos amigos y lo importante en la vida más allá de que hay momentos buenos y malos es hacer las cosas siempre con los valores, convicciones y los criterios que uno tiene.

-Volvamos al fútbol. Ha tenido que trabajar mucho para conseguirlo, ¿se encontró muchas piedras en el camino?

-Lo que me esperaba era trabajar muchas horas cada día, y me lo estoy encontrando. Ahora me he tomado aquí un respiro para estar tres o cuatro días con mi familia, y viene muy bien venir, meter los pies en el Mediterráneo. La pena es no poder hacerlo más a menudo, viene muy bien para volver con las pilas cargadas.

-Sirve para relajarse porque tiene muchos temas ahí que son de candente actualidad...

-Conozco el fútbol, pero no había estado nunca en la gestión de la administración. Era miembro de la Junta Directiva como representante de los futbolistas. Pero en el día a día hay cosas que había que ordenar y estamos en ello. Hemos dado los primeros pasos para que se auditen los últimos años para conocer exhaustivamente todo, y no me refiero únicamente a lo económico, que es muy importante, sino también a la forma de trabajar, a cómo se hacían las cosas. Estamos tratando de modernizar, de dar otros aires, pero manteniendo las muchas cosas buenas que había. Hay cosas que uno puede imaginar y hay muchas cosas que te sorprenden para bien y para mal también. Contamos con la predisposición y preparación de mucha gente que hay en la casa.

-¿Va a hacer muchos cambios más tras lo de Lopetegui, Celades, etcétera?

-Hay algunas cosas que no nos ha quedado más remedio que acometer. A todos nos hubiera gustado tener un desarrollo más tranquilo en este comienzo, pero tampoco hay que afrontar las decisiones con tibieza o con duda cuando uno lo tiene claro. Soy conocedor de que la acción genera muchas más críticas que la inacción, pero quien me conoce sabe que hago las cosas con democracia y escuchando a todo el mundo. Siempre voy a actuar cuando crea que tengo que hacerlo, entonces no creo que nadie deba de extrañarse cuando tomo decisiones o lo hacemos desde la Junta. Asumiendo que pueden ser más o menos acertadas, que pueden tener críticas o no... y que todas las críticas con educación y con sentido son bienvenidas.

-Luis, ahora está en Motril, ¿se ha dado cuenta de que un motrileño es una de las personas que más manda en el deporte nacional?

-(Vuelve a sonreír) Bueno, yo estoy muy orgulloso de ser motrileño, siempre que puedo lo digo. Nací en Las Palmas de Gran Canarias porque mis padres estaban allí, pero me he criado y he crecido aquí. Si Motril está orgulloso de mí, me siento feliz, pero al fin y al cabo las personas vamos pasando y las instituciones se mantienen ahí.

-Fue el jugador más joven en debutar en el primer equipo del Motril, ¿sigue la trayectoria del equipo?

-Sí, sí lo sigo. Bueno, es que tengo que seguir a todos los equipos, pero creo que nadie se va a enfadar porque diga que sigo especialmente al equipo en el que empecé y que encima de todo es el de mi pueblo. Vengo a verlo cuando puedo. La liga pasada estuve varios partidos y este año también pretendo hacerlo, aunque tengo que reconocer que me gusta hacerlo entre el público, con los amigos de siempre.

-¿Y al Granada?

-Sí, por supuesto que lo sigo, y también he tenido la oportunidad de verlo varias veces .

-¿Haría falta un equipo en Primera en la provincia?

-En esto, perdone, pero yo no puedo decantarme. En esos menesteres tengo que apoyar a todos los equipos y que suba el mejor.

-Seguimos hablando de la Federación y de su nueva responsabilidad. Muchos dicen que va a ser el presidente del fútbol modesto ya que lo conoce muy bien.

-Pues sí, porque he tenido la suerte de jugar en Primera y Segunda División, he sido once o doce años profesional, pero también he jugado en muchos campos de tierra y conozco el fútbol modesto. Por lo tanto no tengo ningún problema con que me califiquen como un presidente de fútbol modesto. Obviamente también del fútbol profesional, pero ya le digo que el fútbol de abajo y la mujer en el fútbol necesitan ahora mismo un impulso tremendo, entonces vamos a volcarnos con ello.

-Un fútbol modesto que necesita mucha ayuda, ¿puede haber cambios para intentar buscarle apoyos económicos a esos club de Tercera y de categorías regionales?

-Ahora ha empezado a llegar más dinero al fútbol modesto. En base al Real Decreto de televisión, a un club de Tercera División le van a llegar ayudas y subvenciones desde la Federación que podrían superar los 30.000 euros. Además, estamos poniendo en marcha diferentes ayudas para sufragar los gastos arbitrales. Pero es un primer paso, tenemos que generar todavía muchos más ingresos para que todo mejore y que, de esa forma, los equipos modestos estén en mejor disposición.

-Por cierto, la decisión de mantener 22 equipos en el grupo IX de Tercera ha levantado polémica por el aumento de gastos que ocasiona...

-Sí, y además es lógico. Hay que entender que haya gente enfadada tomáramos la decisión que fuese, tanto si se readmitían dos clubes como si no. Pero bueno, esto ha sido una solicitud de la Real Federación Andaluza de Fútbol que se ha llevado a la asamblea y ha salido adelante creo que por unanimidad de todo el fútbol español. Se ha hecho una excepción, como decía, a una petición de la Andaluza basada en la existencia de una redacción con diferentes interpretaciones. El propósito es que todos los grupos sean de 20 equipos.

-Sí, porque el proyecto que estaba previsto es con grupos en Tercera de 20 equipos como máximo...

-Si este año ya iba a ser así. Ha habido esta excepción muy especial y ha contado con el respaldo unánime. Habrá voces en contra y equipos que se puedan sentir perjudicados. Desde aquí quisiera pedirles disculpas pero también es cierto que cuando una federación tan importante como la Andaluza lo solicita, y todo el fútbol español lo respalda, pues parece que algo de razón puede haber también en la petición. De aquí en adelante intentaremos hacer las cosas todavía mejor para que no sucedan estas cuestiones.