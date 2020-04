Victoria Padial: "Vivíamos corriendo, quejándonos y sin valorar lo importante"

Victoria Padial no olvidará fácilmente su último año. Tras no poder practicar su deporte por una mononucleosis, la biatleta alboloteña echa de menos competir y, sobre todo, en estos días de confinamiento “entrenar al aire libre” pues la montaña es su vida, de ahí que declare que “es bastante duro quedarse encerrada”.

Pero es responsable y sigue “las recomendaciones sanitarias y me quedo en casa. Hay que ser prudentes”. Lo que sí tiene claro la granadina es que “esta situación que vivimos debe servir para valorar las cosas cotidianas que parecen tonterías. Vivíamos corriendo, quejándonos diariamente y sin valorar lo verdaderamente importante, que es pasar tiempo con la familia y los amigos”. Por todo ello, considera que “es una lección para todos que espero que se nos quede por mucho tiempo y no dure tan sólo un mes y se vuelva a la negatividad y a quejarnos, porque estamos viendo en estos días que la vida es maravillosa”.

El karma

Y es que, tras tantos años fuera de casa, estaba “deseando estar más tiempo con mi familia y en mi entorno y este año ha sido así. Se puede decir que es el karma de la vida”. No obstante, reconoce que “cuando me da el bajón, pienso que estar en casa lo he echado mucho de menos y trato de tomarme este confinamiento como un ‘regalo’. Hay que ser positivos y pensar que es una pausa y que pronto se volverá a la normalidad”.

Pero para una deportista de élite como ella, adaptarse a estar en casa “cuesta al principio pero ahora me faltan horas. El ser humano se adapta a todo pero la novedad y la incertidumbre es lo que peor se lleva”. Aunque, por encima de todo, echa en falta “además de a mi sobrino, salir a la montaña y el sol. Entrenar al aire libre, salir con la bicicleta, pasear por el monte...”.

Para tratar de mantenerse en forma, intenta entrenar todos los días, hacer circuitos funcionales pero “es difícil hacerlo en casa”. Entre otras actividades, realiza entrenamientos en directo por las redes sociales y coreografías de zumba. Y para no perder la puntería, esencial en su deporte, utiliza “un videojuego de tiro que utilizo para practicar ya que no puedo salir”.

Biathlonfit

Pero gran parte del tiempo lo emplea en desarrollar un proyecto que tenía “aparcado” pero que la cuarentena le ha permitido retomar pues “me faltaba tiempo para poder llevarlo a cabo y ahora lo estoy sacando adelante”. Se trata de un sistema de entrenamiento que ha registrado “que he estado usando estos años y que es una simulación de tiro láser que lo hacía en el gimnasio y en casa”. La idea es “transformarlo en una actividad para gimnasios y colegios y que puedan entrenar biatlón en una versión, digamos, más casera”, apunta.

La alboloteña sigue sin tener respuesta de la RFEDI con la que mantiene un conflicto

En concreto, se trata de un arma que es una réplica, “por lo que no hace falta tener licencia de armas”, resalta. “Nosotros pondremos a la venta esa réplica con láser y luego hay un blanco al que disparamos que también lo estamos fabricando, y tanto el blanco como el arma van conectados a la aplicación donde se vuelcan los resultados”, destaca. Un sistema que lleva usando “desde 2009 que fue cuando empecé a entrenar así”. El creador fue “mi entrenador, que además es informático y lo creó para mí. Es divertido y la idea es que llegue a más gente”. Y es que su sueño sería hacer llegar el biatlón a la sociedad española “y no tener que explicar en qué consiste”.

Lo que tiene claro Padial es que “en nuestro país a la gente le gusta hacer deporte de todo tipo y esto puede servir para dar a conocer el biatlón. Puede ser una actividad interesante para que los gimnasios ofrezcan algo diferente a sus clientes y se diferencien del resto”. La idea es comercializar este método mediante una aplicación móvil, pues el dispositivo de tiro va conectado al smartphone donde se pueden ver los resultados, entrenar y competir con otros usuarios. En su cuenta @biathlonfit, tanto en Facebook como en Instagram, existe mucha más información de este proyecto.

Sin respuesta

Porque si de algo es consciente la primera mujer española en participar en la modalidad de biatlón en unos Juegos Olímpicos de Invierno (Vancouver 2010) y posteriormente en Sochi 2014, es que practicar biatlón en España es “misión imposible. No hay medios, ni presupuestos, entrenadores y atletas. Detrás de mí no hay cantera porque no hay facilidades”. Y más sin contar con la ayuda de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), con la que tiene un conflicto por las ayudas de la Federación Internacional de Biatlón (IBU) recibidas desde 2015 a 2019 que nunca llegaron a su especialidad. En ese sentido, declara que “sigo sin respuesta y parece que no quieren responder”, en alusión al ente federativo nacional.

Lo que sí tiene ganas ya es de empezar a entrenar pues “en una temporada normal, en estos momentos estaría de vacaciones. En mayo retomaría una rutina más programada y de mayor intensidad que sería mi pretemporada y que se prolongará hasta noviembre”. Ganas no le faltan pues al no poder competir “esta campaña se me ha hecho más larga”, sentencia.