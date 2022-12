Argentina, campeón del mundo de fútbol: la fiesta en el Palacio de Congresos de Granada

Granada, cuatro y cuarto de la tarde, y la Gran Vía de Colón parecía la avenida del 9 de Julio. Solo faltaba que el monumento a Isabel la Católica fuera un obelisco de 67 metros. La ciudad se paralizó, al menos en el centro, un domingo de diciembre para ver la final de la Copa del Mundo de fútbol que llenó bares de propios y extraños en busca de una emoción que encontraron en un partido que Argentina ganó tres veces, y que llevó del cielo al infierno y luego a la gloria a los miles de argentinos que viven en Granada. Juntos, estuvieron más cerca de casa que nunca.

Cada uno escogió su camino. La familia de La Parrillita, el mítico restaurante argentino del Solarillo de Gracia, no resistió y esta vez decidió cerrar para vivirlo en familia. Eso sí, con su asado de previa como mostraba Fran en sus redes. No podía faltar su vacío, un poco de entraña y seguramente milanesas y demás manjares.

Pero muchos optaron por verlo juntos. Desde hace ya años, Grifos y Tapas es el punto de encuentro de la argentinidad en Granada. Aun resuenan las lágrimas vertidas ocho años atrás con aquel gol de Götze para darle el Mundial a Alemania y dejar a las puertas del adiós a la selección de Messi. Aquel espíritu perduró, y con eso de que "nos volvimos a ilusionar", el bar se volvió a llenar, tanto que por sus redes sociales avisaron a todos los que tenían intención de acudir allí que mejor que no porque se iban a encontrar sin sitio.

De Gonzalo Gallas a Pedro Antonio de Alarcón, donde se hicieron notar los estudiantes Erasmus franceses. Un grupo de ellas se dirigía a ver el partido en otro local histórico de la ciudad, Babel, donde con sus tricolores y su bufanda de Allez le Bleus trataron de hacer patria en territorio 'enemigo'.

En Hannigan's hubo quien se subió incluso a la barra para celebrar el triunfo a pesar de la 'división de opiniones' de bar más internacional de Granada. También se llenó aunque la educación del guarda de seguridad dejara que desear. Pero quizás uno de los sitios donde se vivieron momentos más especiales fue en el Enebro, en calle Azacayas.

Un pub pequeño que se llenó de argentinos, y que tuvo que tirar de rojadirecta para poder ver el partido... Con las consecuencias que ello tiene. Como mediada la segunda parte, cuando el canal dejó de funcionar y se perdieron casi diez minutos de partido. Pero claro, los presentes querían vivirlo como en casa y vivirlo con la señal de Direct TV Sports. Así que en Granada también se oyeron las narraciones de Mariano Closs y las masterclass en los comentarios de Juan Pablo Varsky.

Pero toda la cábala estaba dentro de ese local. No solo porque siempre gusta ver camisetas del Lobo, de Gimnasia y Esgrima de la Plata para los no iniciados, sino porque allí estaban enviados de Dios, podría decirse así. Uno con la remera de San Lorenzo de Almagro, también para los no iniciados, el club del que es hincha y socio el Papa Francisco; y otro, porque uno de esos aficionados de Gimnasia mostraba orgulloso su vídeo de cuando conoció al Diego, al 10, a Maradona.

Las lágrimas escaparon en cada rincón del Enebro mientras se sucedían las llamadas al otro lado del charco, y cantaban al unísono "quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial", o "soy argentino, es un sentimiento, no puedo pará"...

De los locales a la calle, que poco a poco reunió a los argentinos de Granada en el Palacio de Congresos, en la explanada, donde casi dos millares de seguidores ondearon la albiceleste, y como buenos cancheros, hicieron de las escalinatas del recinto una tribuna más de La Bombonera, El Cilindro o El Gasómetro. Fuegos artificiales, cánticos y fernet con cola, que tampoco debió faltar ayer. No era noche de mate.