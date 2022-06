La etapa de la Vuelta a España que pisará Granada y terminará en Sierra Nevada contará con un maillot conmemorativo

La próxima edición de la Vuelta a España tendrá cinco maillots oficiales en lugar de los cuatro habituales y el líder de la general durante las tres primeras etapas, en Holanda, vestirán una versión especial de ‘La Roja’ en homenaje a las ciudades anfitrionas: Breda, 's-Hertogenbosch y Utrecht. La presentación de los cuatro maillots oficiales de La Vuelta 22 tuvo lugar este miércoles en Alcobendas. El maillot rojo para estas etapas ha sido realizado por el diseñador Mattijs van Bergen, entre cuyos clientes destaca la reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta Cerruti de Orange-Nassau.

El diseñador se inspiró en los emblemas de las tres ciudades holandesas que acogerán La Vuelta: todos ellos usan motivos rojos y blancos, líneas y bloques que se combinan con el azul de la bandera holandesa para crear una cuadrícula en el maillot.

Materiales reciclados

Además Santini Cycling Wear y Unipublic han presentado cuatro conjuntos especiales dedicados a algunas de las etapas más icónicas de esta edición de la carrera, todos ellos fabricados con materiales reciclados. Todos los maillots de líder se producen en la fábrica italiana de Santini a partir de materiales totalmente sostenibles: Ecofabric RECY by Corno, un tejido confeccionado con hilo reciclado elaborado a partir de materiales reutilizados, y Native-Ecoknit by Sitip, compuesto por fibras e hilo reciclado sin productos químicos contaminantes para reducir el consumo de recursos naturales y la dependencia de energías no renovables.

Etapa de Sierra Nevada

Junto a los maillots oficiales, cada año se elaboran una serie de conjuntos especiales conmemorativos de algunas de las etapas más emblemática de la Vuelta. Las equipaciones incluyen maillot, culotte, calcetines y guantes. Y en el caso de la etapa en Sierra Nevada, que tendrá lugar el 4 de septiembre, se ha querido homenajear a la desafiante subida a Hoya de la Mora. El blanco y verde de la bandera andaluza sirvió de inspiración esta vez y pueden ser vistos, por supuesto, en el impresionante paisaje de Sierra Nevada. El maillot también muestra un diseño inspirado en la estatua de la Virgen de las Nieves situada en la cima de la Hoya de la Mora.