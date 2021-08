La Vuelta a España recorre la Costa de Granada en una enorme expectación

La Vuelta a España pisó este martes las carreteras de la provincia. Se notaba que había ganas de ciclismo en toda la Costa de Granada, que no habían tenido oportunidad de ver una etapa por la zona desde el 31 de agosto de 2017, cuando Motril fue salida de una etapa que terminó en la provincia de Málaga. Esto hizo que se viviera un ambiente de gala en toda la Costa Tropical con motivo de la décima etapa de la ronda española a su paso por el litoral granadino, cuyos veraneantes y ciudadanos pudieron disfrutar de la caravana multicolor.

Una décima etapa que no defraudó y que levantó una gran expectación sobre todo en núcleos urbanos por donde los ciclistas pasaron, como el caso de Torrenueva Costa, Motril o Almuñécar, donde se pudo ver grandes concentraciones de personas, intentando guardar las distancias de seguridad, pero sin perder su sitio para disfrutar de este tramo de La Vuelta.

Velocidad

La jornada se caracterizó por la velocidad vertiginosa que llevaron, sobre todo en la parte inicial de la prueba, a su paso por la Costa granadina, con un viento de costado que hizo que se llegara a El Pozuelo rebajando el horario inicial que tenían previsto y todos en pelotón.

Pero poco a poco los corredores comenzaron a dar espectáculo y el pelotón se fue estirando. Uno de los primeros en intentarlo fue el campeón olímpico Richard Carapaz. Ataques que motivaron que el pelotón se rompiera antes de entrar en Calahonda, y que hizo que el paso por Motril se hiciera de forma fraccionada y en distintos grupos. Una primera parte con una treintena de escapados con una ventaja de algo más de un minuto sobre el grupo perseguidor e, incluso, un ciclista más que pasaba rezagado que levantó el aplauso de una avenida de Salobreña que estaba repleta como hacía tiempo que no se veía.

Luis Vázquez, un vecino de Molvízar, señaló que se había acercado expresamente a Motril para ver el paso pero lamentó lo rápido que habían pasado: “Me he quedado con las ganas de ver a Valverde”, desconociendo que ya no estaba en el pelotón el veterano corredor de Movistar. “Es una lástima, es el mejor ciclista en mucho tiempo que ha dado España”, señaló el aficionado una vez que conoció que no formaba parte del pelotón tras su reciente caída.

Ambiente

Grandes y pequeños se apresuraban para conseguir un sitio estratégico a lo largo del recorrido para poder ver, “lo más cerca posible” al pelotón de la gran ronda española. El mismo ambiente que se respiró en Motril había en otros puntos como en Castell de Ferro, Carchuna, Calahonda, Salobreña, Almuñécar y La Herradura. Eran muchos los aficionados que se colocaron a pie de la Nacional 340 para animar a los que, minutos más tarde, iban a ver por la televisión.

Detalle

Una etapa que además tuvo un importante despliegue publicitario y de la Guardia Civil que era contemplado con admiración. Paso por Motril que la alcaldesa de la ciudad aprovechó para hacerle entrega de un pin a cada uno de los agentes de la Guardia Civil que participan en esta caravana multicolor.