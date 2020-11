El CN Alhambra se retira de la Segunda División

La historia del CN Alhambra en la Segunda División masculina de waterpolo llegó a su fin. El conjunto presidido por Pío Salvador, que había disputado hasta el momento dos encuentros de liga y ambos con derrota, ha decidido retirarse de la competición “ante las dificultades económicas y logísticas surgidas por la pandemia y las restricciones existentes en la provincia de Granada”, según declara el máximo responsable del club.

Tras mantener varias conversaciones con el área de waterpolo de la Real Federación Española de Natación, la entidad nazarí transmitió su preocupación por no poder afrontar la segunda parte de la competición. Salvador le ofreció a la Federación “varias propuestas” entre ellas, “la opción de retirarnos con una mínima sanción deportiva cuanto antes para no perjudicar a otros equipos o jugar la primera fase”. Sin embargo, el ente federativo recomendó que se hiciera ya y, por tanto, el CN Alhambra ha tomado la decisión de retirarse de la competición.

Responsabilidad

Para el máximo responsable del club “la responsabilidad de que el club sobreviva, y que podamos volver a trabajar con la cantera, hace que sea más conveniente competir en liga regional”. Hay que recordar que el pasado mes de octubre salió de Primera Andaluza tras lograr el ascenso en Madrid al imponerse al EM El Olivar aragonés y en la que en principio volverá a jugar. Una de las razones para dar un paso atrás en el proyecto es “la pérdida de jugadores y el no poder captar nuevos deportistas pues debido a las restricciones impuestas por el Covid-19, en Granada, a día de hoy, los menores de 16 años no pueden entrenar ni competir”. No obstante, Pío Salvador es optimista y señala que “vamos a trabajar para volver con más fuerza”.