Cs saca pecho de sus 4 años de oposición municipal “dialogante”

Ciudadanos ha hecho balance de los últimos 4 años en el Ayuntamiento de Granada, mandato que comenzó dando su apoyo al PP y a Torres Hurtado y que ha acabado como oposición del socialista Francisco Cuenca. Y su conclusión es que “Ciudadanos ha demostrado ser un partido dialogante, capaz de ejercer a la vez una oposición contundente”.

Así lo ha asegurado el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, que habla del papel “responsable, conciliador y leal con los granadinos” que ha desempeñado su grupo.

“Honestamente, estoy convencido que en estos años hemos demostrado que la oposición no tiene que ser siempre el no es no, sino que se puede tener un papel útil y positivo”, señala Olivares, quien pone en valor “el diálogo y la capacidad de consenso frente a la confrontación y las críticas sin medidas”.

Para demostrar esto, de las 77 mociones que ha presentado en estos cuatro años, 73 han sido aprobadas (94,8%), más de la mitad por unanimidad; una se dejó aplazada y 3 fueron rechazadas.

Según Olivares, Ciudadanos ha demostrado desde el primer momento que es un partido que cumple con aquello a lo que se compromete, tal y como viene haciendo desde su primera rueda de prensa antes incluso de formar parte dentro del Ayuntamiento, cuando solicitó que un concejal debía tener derecho a contar con un grupo municipal propio. “Nos hemos hecho eco de las demandas sociales pero no para intentar abanderarlas o usarlas como armas políticas torpedeando cualquier solución que supusiese su arreglo, sino convirtiéndonos en un vehículo y un puente de diálogo”, incide.

El portavoz municipal de Cs se ha referido al acuerdo programático que su formación suscribió al principio del mandato con el PP y que permitió, entre otras cosas, la reapertura de la Biblioteca de las Palomas, acometer la rehabilitación de Santa Adela, elaborar la candidatura de la ciudad para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 o la creación del comité de expertos del Botellódromo, que sirvió para sentar a PP y a PSOE junto con el resto de fuerzas políticas y acordar su cierre con los vecinos. “Lamentablemente, la corrupción acabó dinamitando la situación y nos encontramos con un PP que no rectificaba y con un PSOE que solo buscaba ganarse a los colectivos, no en solucionar el problema”.

En materia económica, Olivares relata que Cs ha evitado en distintas ocasiones la subida de impuestos. “Sin embargo no estamos nada satisfechos con la política fiscal y de gasto que ha llevado el PSOE durante este mandato, donde todos y cada uno de los planes de ajuste marcados por el Ministerio han sido incumplidos sistemáticamente y donde ha colocado a las pymes y emprendedores en el centro de la agenda política como grandes generadores de empleo y recursos”.

En el ámbito de los derechos sociales, Olivares recuerda que su grupo logró la asistencia técnica de un intérprete lengua de signos tanto en el día a día de la institución como en los plenos. “También logramos que las personas con discapacidad cuenten con espacios reservados en eventos como la Semana Santa o la Cabalgata de Reyes, aunque nos duele continuar con un ascensor que supera los 600 días estropeado pese a nuestras continuas reivindicaciones”, traslada.