La Junta Electoral requiere a Paco Cuenca “el inmediato cese” de visitas y alusiones electoralistas, según el PP

El secretario general del Partido Popular provincial, Jorge Saavedra, ha informado sobre el acuerdo unánime de la Junta Electoral de Zona de Granada (JEZG)que requiere al candidato socialista a la Alcaldía, Paco Cuenca, "el cese inmediato" de visitas y alusiones electoralistas en las mismas, tras efectuar unas declaraciones en una obra pública el pasado de 9 de mayo de 2023 en la Iglesia de San Luis, que "suponen un acto de propaganda electoral con una clara alusión a logros o realizaciones proyectadas de mejora".

Este es el segundo fallo condenatorio, a denuncia del PP, que la JEZG emite en contra el del candidato socialista, siendo el primero un dictamen del pasado 26 de abril de abril contra otra visita a unas obras en curso en el Zaidín, que "curso constituyen una actuación del sr. alcalde, prohibida por el artículo 50 LOREG", según el escrito.

Jorge Saavedra ha desgranado el nuevo requerimiento al candidato socialista, que considera "el aprovechamiento de la visita a la que alude la publicación de 9 de mayo de 2023, para realizar las manifestaciones que se recogen por parte del Sr. Alcalde de Granada, suponen un acto de propaganda electoral con una clara alusión a logros o realizaciones proyectadas de mejora, efectuado en el curso de una visita a una obra púbica, lo que vulnera claramente la obligación de neutralidad de los poderes públicos en el proceso electoral, y por ende, lo dispuesto en el número 3 del artículo 50 de la LOREG, en la interpretación realizada sobre dicha Norma por la JEC en su Instrucción 2/2011, sin que se pueda justificar dicha visita ni manifestaciones en ningún fin técnico o de inspección de obras". Así, ha continuado Saavedra, la Junta Electoral "acuerda por unanimidad requerir al Sr. Alcalde de Granada el inmediato cese de este tipo de visitas y alusiones".

El secretario general popular ha afeado que "el candidato socialista vuelve a hacer trampas y es la segunda vez que la Junta Electoral le apercibe y le llama al orden, pero él sigue pensando que está por encima del bien y el mal y que engañar a los granadinos incumpliendo la ley".

"Pero lo más sangrante no es eso, sino que, aún con dos fallos en contra, Paco Cuenca lo vuelve a hacer y vuelva a vender el primer día de campaña electoral con una simple visita la Gala de los Goya, dos años antes de su celebración", ha apostillado Jorge Saavedra, quien ha añadido que el candidato socialista "usa el Ayuntamiento para hacer propaganda, ruido y anuncios electoralistas que juegan con las ilusiones de los granadinos".

Según Jorge Saavedra, "el alcalde socialista intenta otra vez más hacerse una foto a cuenta de los Goya, pero aún no ha explicado cuánto nos cuesta a los granadinos, cómo lo va a financiar, ni donde están los contratos de patrocinio exigidos". En este sentido, el popular ha agregado que "una vez más, el alcalde socialista está para la galería, pero no concreta y no explica ni cuánto ni cómo se garantiza su financiación, lo que nos preocupa que pueda dejar a Granada fuera de otro gran proyecto como ya ha ocurrido, por la falta de capacidad de Paco Cuenca".

"Nos resulta muy curioso que en pleno periodo electoral se anuncie la decisión de otorgar a Granada un evento de gran magnitud y un coste muy elevado sin que haya un proyecto económico que lo respalde", ha cuestionado Saavedra.

Jorge Saavedra ha argumentado que "nos alegramos de esta propuesta y de que nuestra ciudad albergue grandes eventos y apoyáremos toda iniciativa que sirva para hacer grande el nombre de Granada, incluso la Junta de Andalucía ya ha mostrado su disposición y su mano tendida para ayudar y para financiar y que la gala se pueda celebrar en Granada". Sin embargo, el que tiene que contar a los granadinos con luz y taquígrafo qué está ocurriendo, para que no pase igual que con otros grandes proyectos, es Paco Cuenca", ha contrapuesto el popular.

Jorge Saavedra ha subrayado que "vamos a seguir expectantes y no vamos a permitir que el alcalde socialista se salte la ley a la torera y juegue sucio, porque no se puede engañar a los granadinos llevando a cabo acciones propagandísticas durante la campaña electoral".

"Granada se merece una alcaldesa con peso político, que gestione con rigor y que no pierda más oportunidades para nuestra ciudad", ha apostillado Saavedra, quien ha subrayado que "es el momento de creer en Granada".