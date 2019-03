Ledesma abandona la política local tras 8 años en el Ayuntamiento

Dando las gracias a sus compañeros y a la ciudad y pidiendo disculpas por si alguna de sus decisiones ha sido equivocada. Así ha anunciado hoy el concejal del PP, Francisco Ledesma, su salida de la política local tras 8 años con acta de concejal. En las listas para las municipales del próximo 26 de mayo no figurará, por lo que se acaba en dos meses su trayectoria en la política municipal, la que dice le ha dado muchas alegrías.

Un destino que comparte con otros concejales de su grupo ya que la semana pasada Juan Antonio Fuentes y María Francés iniciaron esta serie de anuncios y adelantaron que también renunciaban a ir en la lista que encabeza Sebastián Pérez y que todavía el PP no ha presentado al completo para las próximas municipales. Un destino que se presuponía por las imputaciones de estos concejales en el caso Serrallo. De hecho, siguen con su acta por el 'indulto' del PP pese a que se inició juicio oral y se había pedido su dimisión, ya que pasaron a la oposición con el cambio de gobierno.

"Me despido con gran honor y anuncio que no me voy a volver a presentarme. He estado 8 años sirviendo a mi ciudad, 6 como teniente de alcalde y dos en la oposición, y hay que saber dar el paso de dejarlo", ha dicho. Ahora volverá al sector privado, del que procedía, y en el que tiene varios proyectos.

Ledesma ha pedido "disculpas" por los errores cometidos "y sobre todo en economía, donde el que no toma decisiones no se equivoca". También ha tenido palabras para sus compañeros de Salón de Plenos: "independientemente de nuestras ideas y su defensa, todos lo hacemos por el bien de la ciudad".

También ha agradecido a su partido, el PP, en el que permanecerá. Tras ser preguntado por un posible abandono del partido, lo ha negado asegurando que lleva al PP "en la sangre" y que seguirá ayudando a su partido lo que sea necesario y desde donde sea. Además, dice que su salida es por "decisión propia", en respuesta a posibles diferencias con la dirección del partido.

"La de concejal ha sido la mejor etapa de mi vida como servidor de la ciudad, pero ahora puedo estar desde otras responsabilidades. Es una decisión propia. Estar más de 8 años como servidor público es difícil, y más en materia económica y de Hacienda".

De hecho, de sus responsabilidades económicas en el Ayuntamiento se lleva como logro personal el reducir el Periodo Medio de Pago y el hacer una "economía de guerra" en tiempos de crisis y con un presupuesto reducido a la mitad.