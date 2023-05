Marifrán Carazo (PP) busca posicionar a Granada como la capital de las oportunidades y del emprendimiento femenino

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y la candidata a la alcaldía de Granada, Marifrán Carazo, han participado este lunes en una mesa coloquio dedicada al emprendimiento femenino en Granada y las oportunidades de futuro que ha organizado la asociación de mujeres empresarias y autónomas de Granada, AMEGA.

Durante el acto, celebrado en la sede de la Confederación Granadina de Empresarios, Carazo ha destacado que Granada es "una ciudad que debe ser una capital de las oportunidades. Como alcaldesa voy a trabajar para conseguirlo. Porque quiero construir una Granada para invertir y para vivir".

"Que más empresas inviertan en la ciudad y para que más personas se queden en Granada, que sientan que este es su hogar, que es la tierra donde pueden cumplir sus sueños. Una Granada donde cualquier persona con una buena idea tenga las herramientas y los apoyos necesarios para hacer realidad esos sueños. Y creo en una Granada que confíe en el talento femenino”.

En este sentido, la candidata popular ha abundado al afirmar que “hay mucho talento en la ciudad. Hay mujeres empresarias y profesionales con ganas, con propuestas, con una ilusión enorme por mostrar su enorme capacidad. Vamos a estar con ellas. Desde el primer momento”.

Así, ha enumerado medidas para implantar, entre otras, como “facilitar la implantación de negocios, simplificando los trámites y tiempos para hacerlos realidad, mediante una oficina aceleradora de proyectos; fomentar viveros de empresas y espacios de trabajo colaborativo, de coworking, y coordinar con entornos virtuales para favorecer el intercambio de proyectos y experiencias de emprendimiento; vamos a luchar por captar fondos europeos para proyectos que mejoren las oportunidades laborales; y vamos a impulsar la formación para el autoempleo femenino mediante un servicio de acompañamiento y asesoramiento técnico para quien lo necesite o lo demande”.

Marifrán Carazo ha querido dejar claro que todas estas iniciativas se llevarán a cabo siempre “con el diálogo y el apoyo de AMEGA y de la Cámara de Comercio de Granada, la Confederación Granadina de Empresarios, la Asociación de Jóvenes Empresarios y el resto de las organizaciones empresariales y sindicales, y las asociaciones de trabajadores autónomos. Porque emprender, crear, se hace con ideas y se hace entre todos. Se hace escuchando y hablando, no hablando sin escuchar. Se hace con ideas imaginativas, con propuestas. Se hace cumpliendo la palabra dicha. Y ahí me van a encontrar”.

La candidata a la alcaldía de Granada también ha pedido ambición porque “no sirve conformarse con lo que tenemos. Granada merece más y Granada quiere más. Quiere ideas, energía y capacidad de gestión. Quiere apostar por sectores con futuro como la inteligencia artificial y la tecnología, la salud y fortaleciendo los que ya existen y funcionan. Y Granada quiere dar un impulso necesario al emprendimiento como forma natural de crecimiento de una ciudad, que ofrezca oportunidades a sus ciudadanos y dar valor añadido a la ciudad”.

De la misma manera, ha insistido en que “hoy, las mujeres de Granada tienen mucho que decir, y lo van a decir. Por eso quiero ser la primera alcaldesa de la ciudad. Porque una alcaldesa también es un símbolo de que Granada cambia, de que Granada se transforma. A las mujeres de esta ciudad os digo que en mí tendréis una representante a vuestra altura, que trabajaré incansablemente para haceros sentir orgullosas de vuestra elección”.

Para terminar, Marifrán Carazo ha dejado claro que “esta ciudad debe crecer y solo lo puede hacer con soluciones, con inversiones, con empleo, y con un modelo de ciudad planificado, sin improvisar, como no improvisamos nuestros negocios, como no improvisamos nuestras vidas. Porque tenemos una meta: ser mejores, ser más felices, ser más libres. Mi meta como alcaldesa será que podáis cumplir la vuestra. Y una alcaldesa debe facilitarlo, y no poner trabas”.

Cuca Gamarra

Por su parte, Cuca Gamarra ha alabado la capacidad de gestión de la candidata popular y ha asegurado que “Granada necesita cambio. El próximo 28 de mayo es el momento de ese cambio para coger las riendas del futuro de esta grandísima ciudad".

"Es el momento de las mujeres, y también en política. El acto de hoy es un encuentro de mujeres líderes, y estoy convencida de que el 28 de mayo Granada también va a optar por que una líder como Marifrán Carazo se ponga al frente de la ciudad. Una mujer con experiencia, una mujer vital, una mujer que tiene una fortaleza y un liderazgo que es incuestionable y que eso es lo que quiere llevar al frente de la ciudad desde la Alcaldía del Ayuntamiento de Granada”, ha destacado.

La secretaria general PP nacional también ha añadido que "estamos en un momento en el que las mujeres hemos sabido dar pasos al frente y Marifrán Carazo lo que ha dado también ha sido un paso al frente para que su ciudad no se quede atrás".

"Marifrán le va a poner a la alcaldía de Granada una manera de gestionar diferente, porque va a ser la primera mujer al frente del Ayuntamiento de Granada y eso hará que el abandono que tiene hoy la ciudad también cambie con su gestión. Y también es la hora de cerrar página del abandono que ha sufrido y sufre esta ciudad en materia de infraestructuras y de la mano del Partido Popular se hará, tal y como se comprometió Feijóo”, ha concluido.