Marifrán Carazo propondrá bonificaciones en el IBI para los granadinos mayores de 65 años

La candidata a la Alcaldía de la Granada, Marifrán Carazo, ha reseñado que quiere "una Granada para vivir, una Granada en la que los granadinos se sientan orgullosos de vivir en la mejor ciudad del mundo y, sobre

todo, para que nuestros mayores tengan todas las facilidades y comodidades que mejoren la calidad de vida de su día a día.” Al hilo ha añadido que “tenemos que defender y cuidar a nuestros mayores, porque

defenderlos a ellos también es cuidar de Granada”.

Como medida a impulsar una vez sea alcaldesa de la ciudad, Carazo ha destacado que “propondremos bonificaciones en el IBI para las personas mayores de 65 años, titulares de una pensión y de un inmueble, que sea su vivienda habitual, para ayudarles a afrontar sus gastos en este contexto económico de dificultad de subida de precios”.

Así lo ha manifestado la candidata popular tras mantener una reunión con el Consejo Municipal de Mayores, en la que ha tomado nota de las necesidades y sugerencias de los granadinos mayores de 65 años. Marifrán Carazo ha expuesto que, “Granada deber ser cuidada y mimada todos los días años, pero también debe ser una ciudad que cuida, que sea líder en servicios que ofrecer a sus mayores”, porque “quiero trabajar por una Granada para todos, en la que nuestros mayores tengan espacios cómodos y

accesibles, a través de un proyecto de ciudad limpia, verde y sostenible, lejos de la suciedad y las pintadas en las que el gobierno socialista de Cuenca la tienen sumida”. En definitiva, “una ciudad para vivir”, ha apostillado.

Medidas contra la soledad

“Como alcaldesa, voy a trabajar por nuestros mayores” de manera que “eliminaremos barreras administrativas digitales y también vamos a aumentar los programas de envejecimiento activo, de salud, de ocio, de deporte, de cultura, o de gastronomía, y vamos a hacerlo de manera que el Consejo Municipal de Mayores asuma protagonismo y junto a todas las personas y a las asociaciones de Granada que deseen sumar y participar”, ha indicado la candidata a alcaldesa de la ciudad.

En otro orden de cosas, Marifrán Carazo ha querido hablar sobre la soledad, “algo que me preocupa especialmente, porque afecta a más de una cuarta parte de personas de 65 años y afecta a su salud, física y mental, y porque no es justa, ni es buena, ni es deseable”. Así, “en una Granada cuidada y que cuida, me comprometo a que los programas para evitar esa soledad serán constantes y también a mejorar la atención y los recursos destinados a los programas de dependencia de personas mayores, en

particular, el servicio de ayuda y comida a domicilio”, ha remarcado la candidata popular.