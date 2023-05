El PSOE de Albuñol denuncia la "campaña sucia" de varios partidos antes del inicio de la campaña electoral

La campaña electoral comienza oficialmente esta medianoche, sin embargo en multitud de municipios la actividad frenética de cara a los comicios empezó hace varias semanas, y en algunos casos han empezado a salir volando 'puñales por la espalda'.

La actual alcaldesa de Albuñol y candidata a la alcaldía del municipio (PSOE), María José Sánchez, lamenta que, pese a que oficialmente no ha comenzado, "no está siendo una campaña limpia". "Los candidatos del PP y de Vox, así como personas de las candidaturas, están ensuciando mucho con rumores, porque no son valientes de decirlo públicamente, acusándome de cosas que podrían ser constitutivas de delito".

Sánchez asegura que los socialistas no van a entrar en el juego de hacer acusaciones de ese tipo, "no entendemos la manera de ensuciar y de hacer este tipo de caza de brujas hacia una persona determinada. Estamos de forma voluntaria, trabajando día a día por nuestro pueblo y porque nuestros vecinos no se tengan que ir a ningún sitio que no sea el municipio de Albuñol y por perseguir ese futuro".

Al hilo, añade que no se esperaba que la campaña electoral empezase de esta forma, "son muchos vecinos los que vienen a avisarnos de lo que van diciendo, y lo único que puedo decir al respecto es que si alguien cree que he cometido algún delito, los juzgados tienen la puerta abierta", aunque evidentemente se trata de un 'arma de doble filo' ya que la responsable municipal señala que estará dispuesta a tomar acciones legales si es necesario y si la campaña de difamación sigue adelante.

Por otra parte, la socialista explica que se presenta para revalidar la que podría ser su última candidatura al frente del PSOE de Albuñol, para "cerrar ciclos" y proyectos pendientes. "La legislatura ha sido un poco complicada por esos dos primeros años marcados por la pandemia, hemos tenido que paralizar algunos de los proyectos que teníamos programados inicialmente. Creo que estas elecciones serán un punto y seguido para poder seguir y culminar todos esos proyectos".

En este sentido, incide en que ha formado un equipo de gente que le lleva acompañando todo el camino, pero también con espacio para nuevas incorporaciones. "Desde el PSOE nos planteamos estás elecciones como un punto y seguido. Nos quedan muchas cosas por reivindicar y por aumentar el bienestar de nuestros vecinos".