El PSOE de Granada lamenta que Carazo copie "y mal" los proyectos de Paco Cuenca ante la falta de iniciativas propias

El PSOE de la capital, a través de su responsable de Política Municipal, Pablo Hervás, ha denunciado la copia constante que la candidata del PP realiza de los proyectos que forman parte del programa socialista y que llevan la firma del Alcalde, Paco Cuenca; algo que achaca “a una preocupante falta de ideas propias”. Para Hervás, “la candidata popular está doblemente ausente de la campaña: primero ha desaparecido en los dos debates electorales en los que se han dado cita todas las candidaturas, uno en el distrito Norte y otro en la Facultad de Ciencias Políticas, mientras que también está ausente del debate diario sobre las ideas de Granada, puesto que no ha sido capaz de presentar ni una sola iniciativa original desde que le ordenaron venir a nuestra ciudad tras más de una década en Sevilla”.

Hervás, además, incide en que “cada vez que la señora Carazo se sale de las generalidades y espacios comunes por los que navega, fruto del evidente desconocimiento que tiene de Granada, lo hace para copiar y mal el proyecto de ciudad puesto en marcha por Paco Cuenca durante estos 18 meses de mandato. En primer lugar, dibujando un modelo de ciudad de la ciencia que ya está funcionando y que, lejos de ambicionar una Granada aún más potente, se basa en hacer de ella un barrio de Málaga, algo diametralmente opuesto al modelo liderado por Cuenca desde el Ayuntamiento basado en un ecosistema empresarial y científico encabezado por el Consistorio y sobre los cimientos de una alianza con la Universidad, hasta ahora desconocida en la ciudad”.

Para el responsable de Política Municipal de los socialistas granadinos, “a estas alturas a nadie se le escapa que la señora Carazo es una candidata que se ha desinflado, que aún no ha dado explicaciones sobre las razones que la llevaron a ser expulsada del Gobierno andaluz por las presuntas contrataciones irregulares, que ha sido un fiasco en la gestión, que no ofrece nada, que desconoce Granada y que no tiene programa ni proyecto para la ciudad, por lo que se limita a plagiar o vivir en ideas sin peso que podrían valer para Valladolid, Palencia o Burgos. Todo este modo de actuar es una falta de respeto para los granadinos y granadinas porque solo plantea meras copias de lo que ya hay. Carazo está hurtando la campaña electoral y está impidiendo que se ejerza el derecho democrático fundamental a conocer a las personas que desean go-bernar la ciudad y qué pretenden hacer con ella. La ausencia física y propositiva de la candidata del PP supone una merma para el ejercicio de los derechos democráticos en esta ciudad”.

Hervás ha exigido al PP “que abandone la estrategia de confrontación y se dedique a dar a conocer de una vez el proyecto de ciudad que tengan, en lugar de poner obstáculos al trabajo de Cuenca y su equipo”.