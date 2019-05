El PSOE apuesta por los barrios y proyecta una biblioteca en el distrito Norte

El candidato a la Alcaldía de Granada por el PSOE, Francisco Cuenca, ha presentado sus propuestas en materia de infraestructura de barrios para la próxima legislatura, subrayando la importancia de la arquitectura urbana como un “instrumento al servicio y a la medida de las personas, para seguir avanzando hacia un modelo de ciudad más habitable, equillibrada y con más justicia urbana”.

En este sentido, y con la búsqueda de los mecanismos de financiación necesarios para su ejecución y su viabilidad, el candidato ha dado a conocer su intención de construir una biblioteca en el Distrito Norte de Granada, en concreto en la barriada de Joaquina Eguaras.

La nueva biblioteca municipal responde a un proyecto “demandado durante décadas y que completaría la red municipal de bibliotecas públicas”, y su construcción tendría lugar en un solar “catalogado en el PGOU como equipamiento y de propiedad municipal”. La parcela total cuenta con una superficie total de 1500 metros cuadrados y más de 700 metros por construir. “Si quitamos la parte ya construida de sede de la Asociación de Vecinos, hablamos de una biblioteca de 530 metros cuadrados”, ha dicho en el transcurso de la presentación de la iniciativa.

Bajo el principio de equilibrio territorial en la ciudad, que es crucial para el PSOE de Granada, Cuenca señala que “vivir en una zona u otra de Granada no puede condicionar el que los vecinos no tengan derecho a los mismos servicios municipales”. Por eso, en los próximos cuatro años, “seguiremos trabajando para reforzar el equilibrio territorial también en materia cultural”. “Entendemos que construir la capitalidad cultural para 2031 no es solo pensar en grandes proyectos. El acceso a la cultura también hay que garantizarlo en el día a día de nuestras vecinas y vecinos”, ha dicho.

Cuenca ha presentado el mapa de infraestructuras de los barrios, que hace cuatro años era “el mapa de la vergüenza de los distritos” y que, “a día de hoy, gracias a al impulso y al compromiso del equipo de Gobierno municipal socialista ha cambiado radicalmente. Se trata de un nuevo mapa gracias a las numerosas actuaciones que se han puesto en marcha, impulsado o planificado”, han defendido desde el PSOE.