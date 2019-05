El cemento también lapida a través de las redes sociales: reacciones a las propuestas electorales

Las infraestructuras para mejorar Granada sí, las obras NO (en mayúsculas, de forma rotunda si se refiere al núcleo urbano de la ciudad) y muchos interrogantes para los proyectos de los candidatos a la Alcaldía de Granada. A modo de resumen, esta es la opinión general que se recoge en redes sociales sobre los planteamientos en materia de infraestructuras que, hasta el momento, han desgranado algunos de los aspirantes a la Plaza del Carmen.

Cemento, ese viejo conocido, en el papel, y El cemento armado entra en campaña: las propuestas de infraestructuras, en la web, fueron los titulares que, ayer, abrían la crónica sobre lo que había dado de sí –hasta que se suspendió por el fallecimiento del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba– el primer viernes de campaña electoral en la que hubo dos propuestas que 'despertaron' a las redes sociales: el coworking socialista y el túnel subterráneo de los populares. Eso sí, con más protagonismo para el planteamiento de Sebastián Pérez.

Y es que aún están muy presentes las "interminables" obras del Metro de Granada –aunque estas estuvieron orquestadas desde el socialismo que por entonces gobernaba la Junta– y lo que supusieron para aquellos que vivían en los alrededores del trazado subterráneo que ahora cubre el metropolitano granadino.

Precisamente, otra tuitera, esta vez a favor de la propuesta del candidato popular a la Alcaldía de Granada, propuso que "se aproveche construcción del Eje para desplegar Red de #Telecomunicaciones con #Cableado de #FibraOptica de #AltaCapacidad y #SensoresDigitales. Esto resolvería la carencia de #FibraOptica en el centro de #Granada, necesaria para #SmartCity", planteó Soledad Fuentes (@marisol_bcn69).

Con escepticismo al planteamiento, "nunca lo veremos", publicó, y dura crítica a la anterior gestión popular del Ayuntamiento, pese a que el 'nuevo' PP de Sebastián Pérez ha tratado de desligarse de ella casi por completo, se expresó Javier R. Alcázar (@JavierRAlcazar):

El cemento armado no es el del túnel, que nunca veremos, sino el del rostro de Sebastián Pérez, que hace promesas que sabe que no podrá cumplir.El PP dejó el @aytogr en quiebra. No hay dinero para construir disparates. No más cemento.Via @granadahoy https://t.co/pqj8Juraei pic.twitter.com/VQ1rUt7zNh