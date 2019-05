El trap entra en campaña

Juan Marín y Luis Salvador se fueron ayer de cañas y solo faltó que sonara de fondo el Noches de boda de Joaquín Sabina. Las tiranteces de antaño han dado a paso besos, piropos y toda suerte de arrumacos. El vicepresidente de Cs de la Junta de Andalucía visitó Granada para apoyar al candidato a la Alcaldía y de paso cambiar la manzanilla de Sanlúcar por una cerveza bien fría.

“Mi compañero y amigo Luis Salvador es un hombre de compromiso que no solo lleva a Granada en el corazón, sino que además la lleva en la cabeza y tiene muy claro lo que hay que hacer para mejorar la vida de los granadinos”, afirmó Marín en la quedada naranja que tuvo lugar en una terraza de la plaza Gracia.

Atrás quedaron los roces cuando Luis Salvador amagó con disputarle ser el candidato de Cs para la Junta de Andalucía y ahora es el momento de los brindis con los parlamentarios andaluces por Granada y con integrantes de la lista para el Ayuntamiento de Granada como Manuel Olivares, bastante más jovial que cuando Marín irrumpió en la sede de Cs para dar una tensa rueda de prensa a finales de 2017.

El conflicto fue la propuesta de Cs de reprobar al alcalde socialista Paco Cuenca por estar imputado en un caso de su etapa como delegado de la Junta, un paso que en aquel momento de luna de miel con Susana Díaz creó ciertas tiranteces a nivel interno.

Pero ahora el escenario es radicalmente diferente, la pareja de baile de Marín es ahora Juanma Moreno y las relaciones con Luis Salvador son de compañerismo, como quiso ayer resaltar el segundo hombre con más poder en la Junta de Andalucía.

Lo destacable es que, de momento, sólo han visitado Granada los líderes regionales de Cs y del PP, que a su vez son vicepresidente y presidente de la Junta de Andalucía respectivamente.

Eso sí, Luis Salvador contará esta misma noche con la mismísima Inés Arrimadas, la Juana de Arco de Cs, en un acto en la plaza de las Pasiegas, justo donde Vamos Granada empezó su campaña y que ahora se teñirá de naranja.

Salvador ya avisó que es de los que le gustan ganar el partido con un triple en el último segundo, así que se esperan más sorpresas en lo que queda de campaña.

El hecho de que las municipales coincidan con las elecciones europeas y en muchos casos con autonómicas como en el caso de la Comunidad de Madrid está haciendo que los Pedro Sánchez, los Pablo Casado o los Albert Rivera no hayan incluido la provincia en su agenda. No es el caso de Pablo Iglesias, el líder de Podemos, al que no se le ve la coleta por Granada desde hace años.

Música electoral

El PP sigue en campaña y la sección ‘la puya del día’ fue en este caso para el PSOE y para los grupos de música que actúan en los ciclos en los que participa el Ayuntamiento.

Sebastián Pérez presentó su programa de música para la capital que no se centrará en un solo género “como sí ha hecho el PSOE llamando a Granada La ciudad del Rock a pesar de que su programación musical se ha centrado casi exclusivamente en el indie”.

Lo curioso es que el proyecto de La ciudad del rock no fue alumbrado por el actual gobierno socialista sino por Juan García Montero, el actual candidato de Centrados en Granada, cuando era concejal de Cultura del PP.

Así que Pérez, que para el himno de la Gran Granada se ha decantado por una rumbita ligera, quiere que las calles y plazas se conviertan en el escenario de actuaciones de artistas de pop y rock, flamenco, blues, canción de autor, étnica, clásica... No se olvidó ni del trap, el género suburbial que en Granada tiene a Yung Beef como su gran representante.

Y lo hizo justo el día después de que, por ejemplo, el batería de Los Planetas y de Lagartija Nick, Eric Jiménez, lanzara un vídeo de apoyo al alcalde socialista que, por otro lado, publicó un set list para las elecciones donde no faltaron las bandas granadinas: Niños Mutantes, 091, Soleá Morente, Los Planetas o Lori Meyers.

La ya ancestral división entre artistas del PP –Raphael y Julio Iglesias– y del PSOE –Víctor Manuel, Ana Belén– pero ahora en versión granadina.

Por su parte, Paco Cuenca aprovechó el día para ponerse el traje de alcalde y posar junto a otro artista con ADN socialista como Miguel Ríos en la presentación de un ciclo cultural en un instituto del Albaicín.

Fake news

Las fake news ya han entrado en la campaña electoral. Estos últimos días está circulando por los guasaps un supuesto comunicado del PP a la militancia en el que se afirma que “las encuestas nos dan una victoria clara”.

“Si bien no alcanzaremos una mayoría absoluta que nos permita gobernar en solitario, las fuerzas aliadas se muestran proclives a apoyarnos. Durante esta semana hemos mantenido reuniones con los equipos de Luis Salvador y de Onofre Miralles, y nos agrada informaros que hemos llegado a un acuerdo a tres para recuperar La Gran Granada”. En el PP han desmentido categóricamente la autoría de este mensaje, lo que está meridianamente claro porque viene a alentar al votante de izquierdas contra un posible gobierno del centro derecha. ¿A quién le interesaría difundir este guasap?