Hay cosas que nunca dejarán de sorprendernos como que haya 473 personas de carne y hueso –esperamos– en unas simples listas de unas municipales como las de Granada. 473 humanos con nombre y apellidos que, con opción o sin ella, se han puesto al servicio de una candidatura inscribiéndose para siempre en la historia de la ciudad aunque sea cerrando una lista, lo que con otras connotaciones en el deporte se conoce como farolillo rojo. En la política los últimos no son los primeros. Sin embargo, que un candidato figure el 27 de una lista electoral en la capital quiere decir que, probablemente, algún día sí estuvo entre los primeros de su clase pero ya ve la vida desde su lado más sabio.

Por lo general, este hueco simbólico se reserva a los que ya vienen de vuelta, a los que ya ejercieron la política un peso destacado y prefieren pasar a otras ocupaciones pero sin dejar de 'animar a su equipo' o a nombres conocidos por su aportación a alguna disciplina que simplemente quieren apoyar una candidatura pero tímidamente y metiendo la patita en el puesto 27. Las otras alternativas suelen ser la de los candidatos que, sencillamente, eran el último candidato en la reserva o los que quieran 'molestar' a un contrario figurando en el último puesto de una lista opuesta. Son los últimos de la fila, los que a la chita callando tienen mucho que decir dentro de las listas.

Baldomero Oliver_PSOE

Baldomero Oliver 'Baldo' es una de las dos bajas de Paco Cuenca de sus irreductibles ocho concejales de cara a su examen en las urnas. El 'profesor' del Ayuntamiento, edil desde 2011 y portavoz del equipo de gobierno socialista, ha sido uno de los que más ha sufrido el desgaste de estos tres años de mandato bajo mínimos. En otras palabras, es el que ha ‘asumido los marrones’ municipales asumiendo las carteras de Economía, Hacienda, Personal y Contratación de una ciudad en quiebra con varios conflictos abiertos con los trabajadores municipales. Por no hablar, de su papel en los plenos y en las ruedas de prensa ejerciendo de portavoz del PSOE teniendo que jugar al contraataque con los rivales. En resumen, jugando al papel de 'poli malo' del alcalde.

Es cierto que es lo que se dice joven para mantener su actividad política –nació en 1963– y que a Cuenca no le importaría tenerlo a su lado tanto si sigue en el gobierno como para hacer oposición, pero Oliver ha querido hacer bueno el refrán de que una retirada a tiempo puede ser una victoria. Regresa a su plaza en la Facultad de Derecho, ya que considera que "visto el panorama nacional con Vox y la deriva del PP y de Cs", lo mejor es "volver a las clases de derecho constitucional para explicar lo que significa el constitucionalismo y formar personas con espíritu crítico capaces de evaluar la lluvia de mentiras con la única opción de ganar elecciones".

El teniente de alcalde de la melena leonina, haciendo honor a su segundo apellido, ha querido hacer su última contribución al PSOE desde el puesto 27 y apurando su etapa en el Ayuntamiento dejando los últimos titulares con dardos a los rivales. Es decir, fajándose en el noble arte de la política local, en la que podrá no tener representación pero a la que seguirá muy pegado desde la Plaza de la Universidad. Se admiten apuestas sobre si sabrá estar alejado.

José María Guadalupe_PP

Es la segunda vez que José María Guadalupe aparece en esta sección. La primera vez, por su trayectoria cultural como hombre del teatro, y repite con nombre propio como el político que cierra la lista de la 'Gran Granada' de Sebastián Pérez, su amigo que lo convenció para entrar en política. Un terreno en el que al final ha hecho carrera, siendo concejal durante dos mandatos de Torres Hurtados y más tarde como diputado de Turismo en la etapa de su inseparable Sebastián Pérez en la institución provincial.

La oficina de turismo en el Palacio de las Niñas Nobles fue su gran obra maestra antes de 'abandonar' la política para ahora atender de nuevo la llamada del presidente provincial del PP. Aunque lo vuelve a hacer como independiente, la línea roja que marcó siempre para entrar a una lista. "Yo puse mis condiciones, como por ejemplo que quería tener libertad. Por eso nunca me afilié al PP", aseguró en una entrevista reciente a este periódico.

Ramón García Vizcaíno_Ciudadanos

A diferencia de sus antecesores en esta lista de los últimos de la fila, Ramón María García Vizcaíno no tiene una trayectoria política dilatada ni es conocido por la sociedad granadina. Otra cuestión que le separa de Oliver y Guadalupe es su edad. Ciudadanos ha apostado por un perfil joven para cerrar la lista.

Eso sí, su currículum de experto en derecho mercantil y emprendedor cofundador de varias iniciativas encaja muy bien en las pretensiones de una formación como la naranja. García Vizcaíno es cofundador de la startup Pharmamel, de la consultora MSM y de la plataforma de marketing interactivo Waap. Además, cuenta con más de 6 años de experiencia en el sector audiovisual y formó la productora SAE. Además, fue presidente de la Asociación General de Jóvenes Comunicadores de Andalucía.

Cecilia Hita_Vamos Granada

Vamos Granada ha apostado por una mujer con perfil académico para cerrar su lista de las municipales. Se trata de Cecilia Hita, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Granada con numerosas publicaciones en su haber del ámbito universitario y libros como Introducción a la sociología de las relaciones industriales o La ciudad, un título este último que encaja muy con el concepto de la campaña de Vamos Granada que quiere remarcar su componente local y que los votantes no vean directrices de Sevilla y/o Madrid cuando cojan su papeleta.

Kim Pérez_Podemos-IU

La activistista granadina sigue haciendo honor a lo de activista a sus 77 años y desde la irrupción de Vox ha redoblado la apuesta llegando a realizar, incluso, una huelga de hambre contra la llegada de esta formación a la política. En las pasadas elecciones andaluzas, Kim Pérez se sumó a la lista de Recortes Cero y tras llamar la atención en toda España contra el denominado "trifachito" en el diccionario de la izquierda, ha querido ponerse al servicio de Antonio Cambril en la confluencia de Podemos-IU.

Con una trayectoria inabarcable como referente en España de la defensa de los derechos de los transexuales, Kim Pérez es el símbolo que la izquierda granadina ha elegido para cerrar su lista junto al hispanista Ian Gibson. Aunque, su número es el 26 y no el 27 como el resto de partidos, ya que la confluencia no ha querido agotar el límite de posibles candidatos. La otra formación que no llega al 27 es el Partido de los Jubilados, que se queda en el 15, el mínimo para conformar una candidatura.

Macarena Olona_Vox

Sí hay algún cierre de lista simbólico en las listas municipales es el de Macarena Olona, la diputada nacional de Vox por la circunscripción de Granada que ya se ha acreditado en el Congreso. La alicantina, que fue abogada del Estado en el País Vasco y conocida por destapar el caso Mercasa, no deja indiferente a nadie. En sus dos meses viviendo en la provincia y tras un curso de granadinismo acelerado, ha dejado ya varias anécdotas y hasta un intento de escrache a Pedro Sánchez.

Concepción Martínez Soriano_Centrados en Granada

Licenciada en Derecho por la UGR y administrativa de la propia Universidad, su gran valor en la lista son sus apellidos que evocan los de un PP previo a Sebastián Pérez. Concepción Martínez Soriano, la hermana del histórico dirigente del PP provincial, el ya fallecido Juan de Dios Martínez Soriano, es la baza de Juan García Montero para dar simbolismo y consistencia a su lista.