Granada afronta 2021 con el miedo a una tercera ola del coronavirus

Lo avisó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su discurso de Año Nuevo. "Nos preparamos para luchar contra una probable tercera ola". La afirmación fue categórica, aunque después lo matizó con el hecho de que actualmente Andalucía es una de las comunidades autónomas con menor tasa de contagio, pero "nadie puede asegurar que dentro de unas semanas no estemos en peor situación, porque así está ocurriendo en otras regiones de España y del mundo". Así que 2021 será otro año marcado por la pandemia después de que en el último parte de la Junta se registrara un repunte de los contagios con 179 nuevos casos. Y un aumento de los contagios conlleva semanas después un aumento de los ingresos hospitalarios y, a continuación, que se registren más fallecidos, una pauta incuestionable desde que comenzó la crisis sanitaria.

En muchas comunidades del resto de España y en otros países como Reino o Alemania la tercera ola ya es algo más que una predicción y si algo ha enseñado la pandemia es que, con más o menos virulencia, ningún territorio es ajeno a las pautas generales y Granada ha sido de las provincias más afectadas en la primera y segunda ola, sobre todo en la segunda ola, cuando llegó a ser el punto negro del coronavirus de toda España. Así que, tras las fiestas, tocará aguantar la respiración al menos las tres primas semanas de enero para ver cómo evoluciona el virus tras el incremento de los contactos sociales.

Federico García, jefe de este servicio en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, afirmaba a finales de diciembre que no se ha conseguido doblegar a este coronavirus en su segunda sacudida como se hizo en la primera, por lo que habla de “transición” y afirmaba que la segunda ola no se ha acabado. “Vamos subiendo un peldañito día a día y eso no es bueno, no vamos a menos, yo particularmente creo que vamos subiendo poco a poco, por eso digo que la segunda ola no ha llegado a terminarse, una ola se acaba cuando se aplana la curva completamente y esta curva lo que ha hecho ha sido bajar pero no hemos llegado a ver lo que sí ocurrió con la primera ola cuando nos quedamos en julio a cero de positivos, ahora no hemos tenido ni un día en el que no hayamos tenido ni un positivo, eso sí significaría se acaba la segunda ola”. ¿Se juntará este final de la segunda ola con el principio de la tercera sin que antes se haya llegado a ese punto cero de contagios? “La respuesta es sí, sin duda, yo creo que se acabarán uniendo las dos olas porque si no ya hubiéramos visto como nos acercábamos al cero y no es así, no estamos bajando”

Así que sin salir del ámbito sanitario, todas las esperanzas de este nuevo año están depositadas en las vacunas que comenzaron a dispensarse en Granada el 27 de diciembre. Más de 10.000 usuarios y trabajadores de las 90 residencias de Granada habrán recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus el jueves que viene. Estos son los planes que maneja la delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Granada, que repetirá el proceso durante el mismo periodo de tiempo (semana y media aproximadamente), una vez pasen los 21 días de rigor antes de aplicar la segunda inyección ' de recuerdo' y con la que el cuerpo de los vacunados empezará a generar inmunidad y anticuerpos. Si no hay contratiempos, a finales del mes de enero puede terminarse la vacunación en el primer grupo de población diseñado por la Estrategia andaluza, que abarca a los usuarios de la residencias de mayores y su personal, mientras que los profesionales del Clínico San Cecilio y Virgen de las Nieves también están empezando a recibir las vacunas, un primer paso en los colectivos que más de cerca han visto la pandemia en estos meses.

Los hospitales de Granada ya están empezando a retomar su actividad normal, paralizada con la segunda ola, aunque la presión que está generando la pandemia de Covid-19 en el sistema sanitario ha provocado que uno de cada cinco cánceres haya quedado sin diagnosticar o se detecte tarde, según los cálculos de un estudio liderado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). De esta manera, uno de los grandes retos es recuperar cuanto o antes la normalidad en la atención primaria, el gran talón de aquiles de la sanidad durante estos meses y el gran pilar de la salud.

Lo que está claro es que las mascarillas serán parte esencial del día a día de los ciudadanos y que la normalidad tardará en llegar, toda vez que ya se ha suspendido oficialmente la Semana Santa de 2021, por lo que las esperanzas para el resurgir de la economía están puestas en el próximo verano, cuando la vacunación se haya extendido y el virus, con las altas temperaturas, pueda retroceder como pasó en 2020. La celebración del Corpus aún queda lejos y la evolución de la pandemia marcará su celebración o no y, aunque el turismo nacional fue un balón de oxígeno el año pasado, para este se espera que los visitantes extranjeros puedan regresar de forma paulatina si se dan las condiciones sanitarias y con los protocolos de rigor de estar vacunado o realizarse una PCR antes del viaje.

En este sentido, el presidente de la Junta, Juanma Moreno ya avanzó que en los estadios de fútbol o en los eventos con aglomeraciones sólo habrá dos maneras de acceder, una que se vaya con el certificado del PCR realizado 70 horas antes o estar vacunado. "La vacuna va a abrir la puerta para asistir a los grandes eventos deportivos o para viajar. El SAS certifica las vacunas que se imponen y nosotros daremos un documento telemático para que el ciudadano pueda demostrar que se ha vacunado", señaló Moreno.