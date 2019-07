El respiro que las altas temperaturas dieron a la provincia de Granada a finales de semana parece haber sido un espejismo. Los termómetros han vuelto a ganar altura durante los primeros días de semana y mañana se quedarán en la capital y en la zona de la Cuenca del Genil rozando los 40 grados.

Es por esto que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas a partir de las 14:00 y hasta las 20:00 horas. La zona de la Cuenca del Genil será la más afectada por esta subida en el mercurio.

Una subida que ya se notaba en los primeros días de la semana y que se mantendrá durante los 4 días restantes, sin que haya previsión de que los termómetros bajen por debajo de los 35 grados. Las mínimas también subirán hasta situarse en el umbral de los 20 grados.

Las temperaturas alcanzadas y las previsiones de Aemet para los próximos días también han hecho que la Junta de Andalucía aumente al nivel naranja el Plan de Prevención de Altas Temperaturas de la Consejería de Salud y Familias, tras superarse las temperaturas umbrales máximas.

La alerta naranja de la Junta aumenta la información y las medidas de control frente al calor

La activación de este nivel supone que, mientras dure la situación de alerta, se aumentará la información y la emisión de consejos sanitarios a la población de riesgo y sus cuidadores en la provincia, y se mantendrán las medidas de control y seguimiento de estas personas a través del servicio Salud Responde.

Desde la Consejería se recuerda que las alertas sanitarias por calor no son las mismas que las realizadas por Protección Civil, ya que se basan en umbrales diferentes, aunque los niveles de colores sean similares.

Sólo el sistema sanitario puede informar de las alertas por calor que suponen un riesgo para la salud, provocando descompensaciones en pacientes crónicos, empeoramiento de la salud de pacientes frágiles, deshidratación o dificultad en el descanso nocturno entre otras consecuencias.

Las temperaturas nocturnas subirán pero no llegarán al 'umbral del sueño', fijado en los 25 grados

Para que se declare una alerta sanitaria por altas temperaturas deben superarse tanto las máximas como las mínimas establecidas. Si se superan un día o dos seguidos, nivel amarillo. Y si se superan tres o cuatro días seguidos, nivel naranja. Si estas temperaturas llegaran a superar los cinco días o más, se activaría el nivel rojo, que implica máximo riesgo para la población.

Para combatir los efectos del calor, la Junta recomienda seguir sencillas medidas preventivas de hidratación y alimentación, así como evitar la exposición al sol en las horas centrales del día. Las personas mayores, pacientes crónicos y los bebés son el colectivo más vulnerable, aunque también se advierte de los efectos del calor a los deportistas y a personas que trabajan en espacios abiertos.

Unas temperaturas en la provincia que no serán iguales en la Costa Tropical. Mientras que el mercurio estará alto en el centro, en la costa no superarán los 30 grados. En lo que respecta a las temperaturas nocturnas, la presencia de la humedad hará que no bajen tanto como lo harán en las zonas de interior, quedándose en los 20 grados aproximadamente.