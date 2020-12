Abiertos en horario no permitido, exceso de aforo y consumo de alcohol: La Policía Local desaloja dos locales en Granada

La Policía Local de Granada inspeccionó a lo largo del día de ayer, sábado, 250 establecimientos de hostelería dentro del programa de control de las medidas sanitarias determinadas por la Junta de Andalucía sobre horarios y aforos. Los agentes intervinieron o largo de la tarde en dos locales de hostelería por incumplimiento de las medidas sanitarias por apertura en horario no permitido, además de servir y permitir el consumo de bebidas alcohólicas en el tramo horario comprendido entre las 18:00 y las 20:00 horas.

En uno de estos locales se desalojó a 25 personas y a 50 en el segundo establecimiento, según detalla la Policía Local en una nota de prensa en la que ofrece una valoración de las actuaciones realizadas a lo largo del fin de semana.

Además de esta labor de inspección y de las dos intervenciones en sendos locales, en la Central de Coordinación se reciben varias llamadas que informaban de que en redes sociales circulaba un video en el que se observan unos jóvenes en el interior de un establecimiento de ocio nocturno presumiendo de incumplir la obligatoriedad del uso de la mascarilla.

Una patrulla de Policía Local de paisano se desplazó al lugar y realizó una inspección del establecimiento, "no encontrándose los autores del video en el local y comprobando que los asistentes cumplen en ese momento con las medidas sanitarias", determina el comunicado policial.

Además de estas intervenciones, ayer se registraron tres accidentes de tráfico, indica la Policía Local. En dos de ellos se realizaron pruebas de alcoholemia. Uno de los conductores dio resultado positivo. Concretamente, triplicaba la tasa legalmente establecida.

Por último, la Policía Local detalla que ayer hubo siete intervenciones por ruidos en pisos por fiestas, otras siete por consumo de alcohol en la vía pública, cinco por no hacer uso de la mascarilla, cinco por fumar sin guardar la distancia mínima de seguridad y doce más por grupos de personas sin guardar la distancia de seguridad. En total, 36 sólo en la jornada del sábado, que se unen a las intervenciones del viernes: once por ruidos en pisos por fiestas, siete por consumo de alcohol en la vía pública, dos por no hacer uso de la mascarilla, dos a establecimientos (por no presentar licencia de actividad) y catorce por incumplimiento del horario de permanencia en la vía pública. En total, 63 propuestas de sanción.