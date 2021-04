Agreden a los agentes de la Policía Local de Granada que les requirieron el uso de la mascarilla

La Policía Local de Granada ha detenido a dos individuos que habrían agredido a sendos agentes después de los requerimientos policiales a uno de ellos para que se pusiera la mascarilla, a lo que supuestamente respondió "no me la pongo porque no me sale de la polla, sois unos mierdas y unos payasos".

Así lo han indicado fuentes de la Policía Local, que han indicado que los hechos tuvieron lugar sobre las 22:30 horas del sábado en el entorno de la calle Ángel Ganivet, una frecuentada zona de bares de copas, cuando los agentes estaban realizando labores de control de cierre de establecimientos.

Un individuo que deambulaba sin mascarilla se acercó a los agentes, "dirigiéndose hacia ellos a voces", y pasando luego de las "palabras agresivas" a "la violencia, propinando un fuerte manotazo en el pecho de uno de los policías, debiendo acudir su compañero en ayuda para evitar la agresión, procediendo inmediatamente a la detención" del varón, que habría opuesto "gran resistencia".

Se dio la circunstancia de que alrededor de los agentes se congregó una gran cantidad de personas que supuestamente procedieron a dar empujones e intentaron evitar la detención, debiendo acercarse más efectivos policiales en apoyo y para restablecer la normalidad.

En el transcurso de la intervención otro individuo, hermano del detenido, habría acometido a otro de los agentes "propinándole varios empujones y llegando a quitarle la defensa reglamentaria", motivo por el cual se procedió también a su detención.

El desplazamiento a lo largo de la calle Ángel Ganivet para conducir a los detenidos hasta el vehículo policial de traslado a dependencias policiales fue complicado debido a la gran cantidad de personas congregadas con una "actitud violenta" hacia los agentes actuantes.

Durante el trayecto a Comisaría, el primero de los detenidos continuó supuestamente con los insultos y amenazas a los agentes, debiendo su hermano "intentar calmarlo debido al estado de alteración que presentaba y que mantuvo incluso en presencia de los facultativos sanitarios durante la exploración médica que solicitó", según han informado también las citadas fuentes policiales. Ambos quedaron en dependencias policiales a la espera de su puesta a disposición judicial por sendos presuntos delitos de atentado contra agente de la autoridad.