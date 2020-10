Alardea en redes de saltarse el confinamiento perimetral y acaba sancionado tras ser pillado en Granada

Hay quienes tiran de argucias para evitar el confinamiento perimetral de su municipio, pero también hay otros que tratan de ser más listos que el resto y alardean de ello en las redes sociales. Los últimos días comenzaron a correr por redes sociales unos vídeos en los que un joven granadino se jactaba de evitar los controles y la vigilancia policial mientras se desplazaba entre municipios del Área Metropolitana "porque estaba aburrido". Sin embargo, su hazaña finalmente se vio truncada este viernes. Una patrulla de la Guardia Civil, que previamente había comprobado cómo un vehículo circulaba de un municipio a otro, decidió darle el alto, resultando que, precisamente, era este joven el conductor, el cual fue sancionado ya que no pudo acreditar los motivos por los que en ese momento se había desplazado.

"A lo mejor me cogéis socios", decía el joven en uno de los vídeos grabados mientras conducía y subidos a su Instagram, en el que se veía a una patrulla policial. "Misión superada, hoy hemos hecho el tour por Granada. Así que no hay huevos, ¿sabes? En la casa", comenta en otro vídeo en el que reza además el recorrido entre "Huétor-Armilla-Churriana y El Barrio negro", que habría realizado. En otro de ellos, el joven se jactaba de encontrarse en el Mercadona de Armilla "porque me apetecía, estaba en mi pueblo y me he ido a otro cuerpo a comprar porque me apetecía. Nací travieso y moriré travieso", argumentaba el joven, una travesura que finalmente se le truncó horas después.

Este viernes, al igual que venía haciendo los días anteriores según podía comprobarse en sus redes, el joven cogió su coche y comenzó de nuevo a desplazarse entre municipios. En una de esas circulaciones, una patrulla de la Guardia Civil comprobó cómo ese vehículo cruzaba entre un municipio y otro en el Área Metropolitana, algo que desde el lunes está prohibido debido al confinamiento perimetral de Granada, que finalmente se extendió la noche del jueves al resto de la provincia.

Ante ello, en sus labores de vigilancia, los agentes decidieron seguir a dicho vehículo y darle el alto para comprobar si el conductor tenía o no causa justificada. En ese momento, ante el imprevisto en el que se vio sumido, el joven trató de alegar varias circunstancias, sin embargo, no llevaba ninguna acreditación que diese validez a su argumento. Por este motivo, fue finalmente sancionado, poniendo así fin a lo que él, según sus vídeos, considera "travesura", que no es otra cosa que un incumplimiento de las normas en una provincia que se encuentra en situación crítica y que este sábado ha pulverizado, de largo, todos sus récords de contagios con más de 1.900 nuevos casos de coronavirus diagnosticados.