Alcaldes ricos y pobres: de los 62.324 euros de la capital a los 9,8 de Alicún

El Ministerio de Política Territorial publicó ayer las retribuciones económicas de los alcaldes y concejales de las corporaciones municipales de España respecto a las cantidades percibidas en 2017. En el listado hay un sorprendente espacio en blanco: el que ocupa el Ayuntamiento de Granada. Según este documento la ciudad no habría aportado la información solicitada del año anterior. De esta forma, la capital aparece en el segundo puesto de la relación de ciudades con mayor número de habitantes de España que no habría ofrecido los datos ni del primer edil ni de sus concejales. Por delante se encuentra Barcelona y por detrás Oviedo, Donostia o Getafe en un listado que cuenta con más de un centenar de ayuntamientos.

No obstante, esta información es pública pues figura en la web de la Transparencia del Ayuntamiento de Granada. Según esta página abierta que desgrana los sueldos de los corporativos, Francisco Cuenca percibe 62.324,10 euros en concepto de retribuciones de anuales en régimen de dedicación exclusiva. Una cifra que está por encima de lo que cobran los alcaldes de Sevilla (61.033), Huelva (61.103) y Córdoba (58.329) pero, por debajo de Almería (77.677,74), Jaén (70.466,06) o Málaga (64.062,74 euros). Cabe destacar que el alcalde de Cádiz, José María González no aparece en el listado pues recibe su remuneración a cargo de la Diputación.

En la provincia, los alcaldes con dedicación exclusiva que superan la barrera de los 50.000 euros son: Almuñécar (55.642,09), Armilla (50.483) y Motril (52.999). Del otro lado, los que tienen un menor salario son quienes no tienen la citada dedicación exclusiva. Se trata de localidades donde sólo se perciben las asistencias a las reuniones de la corporación (excluyendo las dietas de viaje u otros análogos). Alicún de Ortega (9,80 euros a jornada parcial) está en el top uno de este ránking siendo la seguna localidad de España donde menos se cobra. Por detrás, El Valle (84 euros), Albuñan (90), Lanteira (108), Rubite (240), Capileira (300), Cáñar (360), Ferreira (380), Gor (480), y Huéneja (705,60). Entre los municipios sin dedicación cuyo alcalde cobra más dentro destaca Villamena con 4.422 euros o Padul (3.275). Por otra parte, la retribución de los alcaldes que trabajan a jornada parcial oscila entre los 20.000 y los 40.000 euros. Es el caso de Cenes de la Vega (27.093), Cogollos de Guadix (30.000,04), Güevejar (32.633), Jete (29.999), Valle del Zalabí (28.024).

El Ayuntamiento de Granada no es el único que no ha remitido los datos al El Ministerio de Política Territorial. En la provincia hay otros 27 municipios que no han remitido esta información y que son: Atarfe, Santa Fe, Peligros, Cacín, Santa Cruz del Comercio, Cullar Vega, Órgiva, Fuente Vaqueros, Zújar, Cádiar, Castillejar, Píñar, Arenas del Rey, Benalúa de las Villas, El Pinar, Freila, Albuñuelas y Torvizcón.El documento publicado por el Ministerio también incluye un cuadro de ayuntamientos cuyos alcaldes han declarado que no recibieron percepciones durante 2017. En concreto son once: Alfacar, Alpujarra de la Sierra, Jerez del Marquesado, Juviles, Lobras, La Malahá, Molvízar, Murtas, Pinos Puente, Quéntar y La Tahá.

Cabe resaltar que la alcaldesa de Alfacar, Fátima Gómez, cobra a través de la Diputación como delegada de Cultura al igual que el de Pinos Puente, Enrique Medina, que es el diputado delegado de Turismo. El alcalde de Güejar Sierra también cobra de su cargo como diputado provincial. Pese a todo, ingresó de su Ayuntamiento 2.600 euros (400 euros menos que en 2016)por asistencia a reuniones.

Respecto a las retribuciones de los concejales, los del Ayuntamiento de Granada cobran entre 55.293 y 50.010 euros según la información de la web de la Transparencia. En otras localidades como Almuñécar la dedicación exclusiva supera los 52.471 euros mientras que, en Armilla, desciende hasta 45.999. Otras localidades, directamente, pagan cero euros.

El documento también informa de la retribución del presidente de la Diputación y de los diputados nacionales y consejos. En la provincia la cifra del presidente asciende, por dedicación exclusiva, a 62.927,04 euros (de tal forma que la retribución actual del alcalde de Granada, Francisco Cuenca y el presidente de la Diputación, José Entrena es muy similar).

En cuanto a la comparativa con el resto de diputaciones andaluzas, el presidente de la de Almería es el que cobra una mayor cantidad (77.999,88 euros), seguido de Sevilla, (70.071) Cádiz (69.006,84), Jaén (66.683), Málaga (64.109), Córdoba (59.290,20) y Huelva (42.844 euros). Entre los diputados generales, el que más cobra (aunque no aparece su nombre) recibió una retribución anual en 2017 de 59.724,33 en régimen de dedicación exclusiva y el que menos 51.060,55. También desgrana las cantidades de los diputados a jornada parcial que oscilan entre los 39.863,44 y los 39.863,44. Por ultimo, el documento indica que hay otros dos diputados sin dedicación que perciben 11.735,14 y 9.509,51 euros respectivamente.