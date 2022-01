Alcaldes socialistas de Granada se concentran para clamar contra la falta de personal sanitario

La falta de personal sanitario ha sacado a la calle a varios alcaldes socialistas de Granada. En una concentración frente a la delegación territorial de la Junta en Granada, un centenar de regidores y representantes políticos del PSOE de la provincia han demandado este martes al organismo de la comunidad autónoma que mejore la situación que viven a diario los vecinos de sus localidades a la hora de ser atendidos en los centro de salud, ambulatorios y hospitales.

Comandados por el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, estos regidores municipales llegados de todos los rincones de la provincia han apoyado la lectura de un manifiesto por parte del alcalde de Benalúa, Manuel Martínez, "en defensa de la sanidad pública" y para reclamar a la Junta de Andalucía que mejore la situación tanto de los sanitarios como de los usuarios de la sanidad pública.

Cuenca ha pedido al Gobierno Andaluz que "se pase por los centros de salud, los ambulatorios, que vean y conozcan la realidad de lo que está pasando en la asistencia sanitaria y lo que están padeciendo miles de personas", que según el alcalde de la capital "se ven cada día haciendo colas, que ven imposible tener una cita en un tiempo reducido o como los miles de trabajadores de la sanidad pública se ven saturados y desbordados".

"Esto no es una cuestión de los alcaldes, nosotros ponemos voz a las miles de personas en nuestra ciudad y provincia que están padeciendo una situación penosa en el ámbito sanitario, y eso se debe a las decisiones tomadas por el gobierno de Juanma Moreno", ha alegado.

La principal reivindicación que han realizado los alcaldes socialistas de Granada es que se vuelva a contratar a los 1.600 profesionales sanitarios que estaban reforzando el sistema sanitario público en la provincia para hacer frente a la pandemia del Covid-19, además de que mejoren los mecanismos para pedir cita presencial en los centros de salud.

Cuenca ha considerado que esta situación se debe "a la huida hacia delante que el Gobierno de Moreno Bonilla está realizando, no dándose cuenta de la realidad que estamos sufriendo en nuestros municipios día a día. Se debe a una indolencia tremenda que parece que el Gobierno Andaluz esté más pendiente de ayudar a los centros privados en vez de estar defendiendo la sanidad pública".

"Esta es la realidad. Es lo que día a día recibimos en nuestros ayuntamientos. Gente quejándose, que lo está pasando mal, y que ve que hay una incertidumbre tremenda. Gente que tiene miedo a causa del desmantelamiento que se está produciendo de la sanidad pública", ha comentado el alcalde de Granada.

El regidor de la capital granadina ha pedido que la Junta de Andalucía "deje de mirar para otro lado mientras nos piden paciencia, auto confinamiento, auto diagnósticos cuando realmente la gente lo que quiere es seguir teniendo la atención sanitaria que hemos tenido en Granada y Andalucía".

Por su parte, la alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Toñi Antequera, ha actuado como representante de los municipios rurales de la provincia de Granada para relatar "el día a día de problemas" que se vive en estas localidades a causa del colapso de estos centros de salud.

"Los profesionales que trabajan están desbordados, saturados, con horarios que no pueden cumplir tanto porque no se está haciendo un refuerzo como también porque no se cubren las bajas médicas. Porque incluso algunos no han podido disfrutar de sus vacaciones por la situación tan alarmante que tenemos", ha narrado Antequera.

La regidora gualchera ha señalado que esta situación no es única a los municipios en los que gobierna el PSOE, sino que es algo que se puede comprobar en todos los pueblos pequeños de Granada, que viven a diario colas para sacar citas médicas ya que la aplicación móvil de Salud Responde no otorga atención más allá de 15 días.

"La gente hace colas en los centros de salud intentando tener esa cita médica, las urgencias se ven saturadas todos los días porque es imposible que la gente tenga un tratamiento normal, y de esta forma se van agravando las situaciones", ha indicado.

Además, Antequera ha considerado que esta situación no solo afecta a la situación venida por el Covid-19, sino también a las demás dolencias sanitarias, que ven sus tratamientos mermados "agravan otras dolencias de muchos vecinos y vecinas, que ven como la sanidad pública no atienden a sus demandas, acabando así teniendo que marcharse al sistema privado", ha concluido.