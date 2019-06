Los pactos para la Alcaldía de Granada, pendientes de los posicionamientos nacionales

Las negociaciones para los pactos y apoyos que resuelvan la Alcaldía de Granada tras las elecciones del 26M están pendientes de los posicionamientos nacionales que tomen los diferentes partidos y de las decisiones de vetos, acuerdos o alianzas que se decidan en las comisiones creadas por los principales partidos a nivel nacional.

Según el alcalde en funciones de Granada, Francisco Cuenca, hay distintos contactos a nivel nacional y "es una cuestión de espectro nacional, de un panorama global", por lo que ha dicho que hay que "esperar" a que en estos días se resuelvan.

"Nosotros como partido que ha ganado tenemos la obligación de iniciar esos contactos y estamos a ver cómo se produce", ha detallado Cuenca, que asegura que más allá de esos contactos a nivel nacional le gustaría "que este tema lo resolviéramos aquí en Granada".

Pese a que pasan los días y no hay novedades, Cuenca asegura que no están parados, "lo que pasa es que hay cuestiones que requieren un seguimiento diario de las relaciones, propuestas e iniciativas, pero insisto en un marco nacional y regional, por lo que espero a que se den los posicionamientos del resto de formaciones políticas a nivel nacional y me gustaría que aquí la decisión la tomáramos con la perspectiva exclusivamente granadina".

Así, confirma que tras enviar ese documento de programa al resto de formaciones -menos a Vox- no se han iniciado conversaciones ni telefónicas ni presenciales por lo mismo: "estamos esperando a que se decidan algunos, no yo precisamente, y ya concretaremos esas citas".

"Insisto en que yo quiero que se resuelva en Granada y se hable de Granada. Respeto que otras formaciones tengan que estudiar el panorama nacional o definir una posición a nivel de amplio espectro, o con visión más amplia, pero aquí yo lo tengo claro, hemos sido la formación claramente ganadora y lo que toca es sumar algún apoyo más para poder gobernar", ha dicho.