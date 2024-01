Alerta por una estafa en el Cinturón de Granada: "Se hace pasar por un representante de la Policía Local"

Alerta por un presunto intento de estafa en la localidad metropolitana de Santa Fe. Es la Policía Local de este municipio del Cinturón de Granada quien lanza el aviso a través de sus redes sociales. Se pide extremar la precaución para evitar ser víctima del engaño.

"Nos denuncian que algunos comerciantes han recibido una llamada de quien se hace pasar por representante de la Policía Local, pidiéndoles dinero para la realización de una revista de nuestro cuerpo", señala el comunicado hecho público por la Policía Local de Santa Fe.

Según la información sobre esta presunta estafa el supuesto estafador llega a identificarse cuando se presenta en los comercios en los que intenta recaudar dinero para la supuesta revista. "Incluso se han identificado como Aitor", indica la nota.

La Policía Local de Santa Fe en clara a la hora de desmentir que el cuerpo pida dinero para una publicación. "Pues ni tenemos revista, ni pensamos hacerla. Y de pensarlo algún día, que va a ser que no, no os pediríamos ni un céntimo", añade la nota, que pide encarecidamente "Que no os engañen".

Hace una década desde la Guardia Civil se alertó de la existencia de una estafa que utilizaba una supuesta revista del Cuerpo para pedir dinero. "La única revista oficial y profesional de la Institución se llama Guardia Civil y no tiene ánimo de lucro, ni realiza este tipo de prácticas, por lo que aunque otras revistas utilicen en sus portadas las palabras Guardia Civil, e incluyan profusión de fotografías y emblemas de guardias civiles de todas las especialidades, no tienen vinculación alguna con la revista oficial, ya que aunque están inscritas y autorizadas por el Ministerio del Interior, son administradas y dirigidas por entidades particulares", alertó entonces la Benemérita.