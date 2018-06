Alertan de un posible "dedazo" para la gerencia del Centro Lorca

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Granada temen que el nombramiento del próximo gerente del Centro García Lorca se produzca "a dedo". Se trata de un posible trato de favor que ayer denunciaron los portavoces del Partido Popular y de Izquierda Unida durante la comisión de Cultura municipal, presidida por la concejala María de Leyva.

La edil popular, Rocío Díaz, denunció el "oscurantismo" que rodea al nombramiento del gerente que será el encargado de recibir el legado del poeta el próximo 28 de junio. En concreto, Díaz exigió "luz y taquígrafos" después de que la Junta de Gobierno Local autorizara el pasado 24 de mayo una excepción en la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Esta norma establece que la gerencia debe estar ocupada por algún funcionario de cualquiera de los cuatro organismos que conforman el consorcio: Ayuntamiento, Junta, Ministerio y Diputación.

Una excepción a la ley que rige el Centro es la que ha levantado las dudas de la oposición

"Aparte de que no tenemos nada claro que ese acuerdo se pueda adoptar en la Junta de Gobierno Local y que no deba pasar por el pleno, nos parece muy extraño que se haga esa excepción. ¿Es que acaso no hay nadie en ninguna de esas cuatro administraciones con la capacitación necesaria para el puesto? ¿Han hecho siquiera una criba en esas administraciones para saberlo?", cuestionó Rocío Díaz.

"No sabemos por qué han hecho esa excepción a lo que marca la ley, como tampoco sabemos quiénes van a formar parte del tribunal que decida el nombramiento de esa persona ni quién va a pagar el sueldo de ese gerente", añadió la portavoz popular, cuyo grupo "no quiere pensar" que ese cambio esté encaminado a darle un "trato de favor hacia alguien".

En el mismo sentido se expresó el concejal de Izquierda Unida Francisco Puentedura, que se remitió a lo sucedido días antes, el 17 del mismo mes, durante el consejo rector del Centro Lorca, el cual "ni aprobó ni el presupuesto ni las bases del concurso para acceder a la gerencia" del Centro.

"Nos encontramos en una Junta de Gobierno Local con la autorización por parte del Ayuntamiento para la creación de un puesto directivo nuevo, que es el del gerente del Centro Lorca, en el que se establecen dos condicionantes: el primero de ellos, el incremento del gasto en un Ayuntamiento que no tiene aprobado el presupuesto municipal, y que por tanto no tiene autorizado el incremento del gasto. Por otro lado, la posibilidad de excepcionar ser funcionario de carrera en el puesto de gerente", detalló Puentedura.

El grupo municipal de Izquierda Unida ve en este caso un problema técnico de índole económica: "¿Por qué la Junta de Gobierno Local aprueba un incremento del gasto no previsto presupuestariamente, de una excepcionalidad en un puesto directivo, cuando eso son competencias del pleno de Ayuntamiento?". Así, Puentedura observa en este asunto una usurpación de competencias y advirtió que no está de acuerdo en que los nombramientos sean de libre designación, "al dedo de José Guirao (nuevo ministro de Cultura y anterior gerente del Centro) o de Laura García Lorca".

Puentedura, además, se mostró muy enfadado con la actuación de la Junta de Andalucía, miembro al 30% de consorcio Lorca, de la que dijo que "si no va a aportar un duro, que no moleste y se vaya", ya que "ha estado dándole pátina a muchísimas irregularidades de la gestión del Centro".

Ambos grupos, además, denunciaron que la presidenta de la comisión, la socialista María de Leyva, niega la documentación pedida por los corporativos acerca del Centro Lorca.