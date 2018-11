La Alhambra, un ejemplo en el cuidado y el control de los felinos

En Granada se da la cara y la cruz en el cuidado de la población felina. Así lo detalla Agnès Dufau que ha sido presidenta de la Entidad Plataforma Gatera (Barcelona) durante 10 años y ahora trabaja para el proyecto CAROcat (FOUR PAWS -Bruselas) www.carocat.eu. Según relata mientras los felinos que viven en colonias en la capital son sacrificados, el Patronato de la Alhambra y el Generalife ha logrado implantar un modelo que garantiza el control y el bienestar de los animales. "La Alhambra tiene una gestión ética de la población de gatos en su entorno. Siempre han estado allí pero a diferencia de antes, ahora tienen un buen estado de salud y ya no hay pequeños que malvivan o no sobrevivan porque el Patronato tiene una gestión de colonias que es el camino que se debe emprender". Dufau remarcó que este proyecto tiene además un reconocimiento internacional de la National Cat Care, una de las grandes asociaciones felinas existentes a nivel mundial, ¿Cómo es posible que en la misma ciudad se den dos casos tan extremos?".