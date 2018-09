La Alhambra reparará de urgencia un muro afectado por las lluvias

Un nuevo espacio en el complejo monumental de la Alhambra tendrá que ser restaurado. Esta vez no por los daños ocasionados por los siglos, al menos no en exclusiva, si no por las lluvias que la pasada primavera hicieron varios estragos en varios puntos de la ciudad.

Los trabajos de emergencia serán en el muro de contención del Jardín de la Umbría, en la ladera Norte del Generalife y tendrá un presupuesto de 117.528 euros.

La noticia la daba el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, que informaba ayer al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de los trabajos de emergencia que lleva a cabo su departamento en el muro del complejo monumental.

Las obras, presupuestadas en 117.528 euros, permitirán restablecer las condiciones de seguridad del muro, que sufrió desplazamientos y roturas con el consiguiente riesgo del deslizamiento de la ladera a la que sirve de contención.

El proyecto incluye la habilitación de una cimentación especial y de una viga de atado de hormigón que guarde la infraestructura.

Esta infraestructura tiene una gran importancia dentro del complejo ya que el muro del Jardín de la Umbría forma parte del entramado de estructuras de contención que se integran en el Generalife. Éstas delimitan a su vez las distintas edificaciones, jardines ornamentales, huertos, patios y otros espacios que se sitúan en las laderas cercanas a la Alhambra.