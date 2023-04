Alto voltaje antes del Corpus

Al son del pasodoble La Entrada, se abrió el festejo, haciendo el paseíllo los seis toreros, que tras saludar a la presidencia, fueron recibidos y saludados por los niños con Síndrome de Down. Abrió plaza El Fandi, al que tocó en suerte un toro negro de capa, de 458 kilos, que respondía a nombre de Industrial. Recibido, como es habitual por el diestro granadino de rodillas junto a tablas, para sacarlo toreado a las rayas del tercio. Lo llevó por chicuelinas al caballo, breve encuentro porque el toro estaba carente de fuerza, lo que no fue obstáculo para que El Fandi hiciera un quite por chicuelinas rematado con media. En banderillas, tres pares, de poder a poder por el pitón izquierdo, desde los medios para adentro y al violín, respectivamente. Esto gusta mucho a la afición granadina. Con la muleta, tras brindis al público, desempeñó varias series interesantes con ambas manos, hasta que el toro se fue apagando, matando de estocada entera, que le valió para pasear dos orejas.

El segundo de la tarde, otro toro negro, Terremoto, que dio en la báscula 424 kilos, lidiado por Sebastián Castella. Salió con más pies que el anterior, obligando al diestro a pararlo con el capote a la verónica, breve entrada al caballo del que salió suelto, para después atropellar al torero, en dos ocasiones cuando se disponía a ponerlo en suerte por segunda vez, entró recibiendo un puyazo corto. Solo dos pares de banderillas por petición del francés. También brindó la muerte del toro al respetable. Comenzó la faena de muleta con una serie por bajo, tratando de fijar al animal en la franela, yéndose a los medios para torear al natural con una serie larga y profunda. En redondo, incluso mejor, llevando embebido al animal que amenazaba con rajarse en busca de querencia. Vino Castella, se quedó Castela. Enterró la espada en el lomo del animal, que dobló en el centro de la plaza. Una oreja con fuerte petición de la segunda.

El tercero de la tarde para Manzanares, por el portón de los sustos salió Escondido, con 444 kilos de peso y con capa negro chorreao en morcillo. Recibido a la verónica, fue difícil de poner en suerte de varas, intentando entrar al picador que hacía la puerta, no quería entrar al embroque y entró, casi, para nada. Las señales, en los dos primeros tercios, de flojedaz y mansedumbre, se ratificaron en la muleta, lo vio el respetable desde los tendidos y más directamente el alicantino que no hizo uso de brindar la muerte del toro. Lamentable estampa del animal tirado sobre la arena, situación que desluce la lidia, a pesar del tesón de Manzanares por agradar. Dándole tiempo y con a muleta alta, consiguió arrancarle varias tandas con mucho arte. Mató, como suele hacer en los grandes momentos, recibiendo, con el mayor de los éxitos. Magistral estocada suficiente por sí sola para otorgarle una oreja.

Pasado el ecuador de la corrida, turno para Cayetano, que recibió a Boticario, negro listón de 446 kilos. Recibió, junto a tablas, con rodilla en tierra, con un tercio de varas accidentado, el toro cabeceó en el embroque, cogiendo al caballo por los pechos derribándolo. Brindó al público la faena, pero estaba aún con la merienda y no fue capaz de apreciar la actitud y también la aptitud del torero que, incluso, tuvo que pedir que sonara la música. Interesante faena poco apreciada. Otra gran estocada rodando al toro sin puntilla. Premiado con una oreja.

El quinto, Amargado de nombre, otro toro negro con 416 del que dio cuenta Pablo Aguado. Que recibió con esplendor a la verónica hasta que el toro perdió las manos. Con la muleta metió, de pronto al público, que ya había acabado de merendar. Hasta la banda estuvo presta en hacer sonar el pasodoble. Con ambas manos demostró su pellizco torero, despacito, con sabor, con embrujo y también con derroche de facultades. Se llevó las más sonoras ovaciones durante la lidia. Tuvo pausa para preparar la estocada, con un sorbito de agua, sabedor que podía ser e triunfador de a tarde, el toro pedía la muerte, pero Aguado marró en primer intento, a la segunda fue la vencida. Lástima de borrón inicial. Dos orejas, seguramente la navaja del tercero de la cuadrilla estaba afilada para el rabo.

Vigésimo quinta edición del Festival Granadown PLAZA DE TOROS DE GRANADA Incidencias. El festejo fue presido por Ana Belén Álvarez Abuín, acompañada del asesor taurino Paquito Ruiz y del veterinario Ginés Guevara. Fue amenizado por la Banda de Música de Dúrcal, dirigida por el maestro Jorge Berrio. Se guardó un respetuoso minuto de silencio por los fallecimientos de Pedro Pérez Chicote, novillero y empresario taurino, y por Ricardo Álvarez, padre de la presidenta de la corrida.

Y en sexto lugar, que no último de la tarde, lidió el novillero Manuel Román, con un novillo, también, negro de capa y de nombre Industrial, que pesó en corrales 390 kilos. Recibió con el capote a la verónica con mucho arte y soltura, quizá le sobraron un par, con el remate el novillo hincó los cuernos la arena, dando una voltereta. También lució en el quite tras un breve puyazo. El novillero vio posibilidades de buena faena y brindó al público. Quiso bajarle la mano, pero la falta de fuerza del astado no se lo permitió, lo sacó de tablas, citó de largo y mejoró la embestida el animal, sintiéndose el novillero más torero y metiendo al público en la canasta. Muy de cerca, con la mano izquierda, puso la guinda a su faena, desde la boca central de riego, que en esta plaza no existe, pero imaginamos. Muy quieto, con mucha pausa, con mucho arte y, también, con mucho sentimiento. Hay madera. Siguió en el centro de la plaza y desde allí, estocada de la tarde. Dos orejas y fuerte petición de rabo. Dio dos vueltas al ruedo.

Y para rematar, en Clase Práctica, por lo que se abrieron las puertas para el público en general, el novillero Marco Pérez, que toreó un becerro de la ganadería de Lorenzo Rodríguez, que dio continuidad a la gran faena de su predecesor, con toda clase de pases, con capte y con muleta. Volviendo a poner de manifiesto que puede ser un torero de época en el futuro. También puso la plaza boca abajo. No tuvo fortuna con los aceros, a una gran estocada, le precedieron dos pinchazos sin soltar. Fue premiado con dos orejas.