Aluvión de solicitudes en el área de Urbanismo para echar horas extra

El Ayuntamiento por decreto de la Concejalía de Urbanismo aprobó el pasado 26 de julio una bolsa de horas extra para el cumplimiento de los objetivos y la puesta al día en la concesión de las licencias urbanísticas. En este sentido, se concretó que se elegiría al personal atendiendo a la especialización necesaria y a la vinculación ineludible de los expedientes a tramitar (justificando así la necesidad de operar con el personal con el que cuenta la Dirección General de Licencias) pero abriendo la posibilidad de cubrir determinados puestos con personal de las distintas Direcciones Generales ubicadas en las Hermanitas de los Pobres, ubicación exigida para custodiar los expedientes. No obstante también se abrió el procedimiento a los técnicos de Patrimonio Histórico, ante la escasez de profesionales de esta especialización dentro del área de Urbanismo.

Trabajar en horario de mañana y tarde no parece demasiado atractivo para el personal de las administraciones públicas. Sin embargo, el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada ha vivido estos días un hecho sin precedentes. Ante la búsqueda de candidatos que quieran echar horas extra por las tardes para desatascar el área de Urbanismo, la capital ha recibido un aluvión de solicitudes. Tanto es así que el Ayuntamiento ha decidido, finalmente, convocar un sorteo para decidir qué personas realizarán esta labor imprescindible para, con una inversión de 49.000 euros, ingresar más de un millón.

224 euros por el control de la edificación

Hasta ahora, cuando un propietario deseaba obtener la licencia de primera ocupación de un edificio que, por ejemplo, no había sufrido obras en los últimos años pero no disponía de este documento, no había una tasa que estimara el coste de esta operación. Ante esta situación el área de Urbanismo ha creado la tasa por intervención y control de edificación y actividades mediante licencia, declaración responsable o comunicación previa por un valor de 202, euros para casos de licencia de primera ocupación o utilización sin obra previa. En los últimos años este tipo de trámite se ha disparado con motivo de la multiplicación de los apartamentos turísticos en la ciudad. El portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares, pidió al equipo de Gobierno que concrete cuánto va a ingresar por ésta y otras medidas que suponen un incremento de los ingreso. La aprobación definitiva de esta propuesta se llevará a cabo en el próximo pleno ordinario.