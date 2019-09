Antonio Cambril: "Vox nunca va a poner la moción de censura y si lo hace será con trampas"

El portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada, Antonio Cambril, se ha disculpado hoy por el "error" de la revelación de unas conversaciones privadas con Sebastián Pérez (PP) y Onofre Miralles (Vox) que ayer salieron a la luz en unas declaraciones fuera de micrófono.

Cambril ha explicado que le "duele" la situación porque en 35 años de profesión jamás se ha sabido una fuente suya, y, preguntado sobre los encuentros, ha explicado que el que tuvo con el líder del PP y primer teniente de alcalde, Sebastián Pérez, se produjo "al borde" de la calle poco después de la sentencia que avalaba el congreso provincial que lo había nombrado presidente de los populares tras la denuncia de García Montero. "Estaba contento, me dio un abrazo y antes de soltarme ya me estaba hablando mal del alcalde", reitera el portavoz municipal de Podemos-IU, que defiende que todo lo dicho es verdad pero reitera las disculpas.

Con Miralles, el portavoz de Vox, Cambril matiza que hablaron en un bar el día de la constitución de la Diputación Provincial (2 de julio) "y me aseguró que el 28 de agosto preparaba la moción. No me dijo con quién hablaba porque supongo que no lo había verbalizado". "Yo le dije que cuidado porque cuando uno amenza con algo y no lo hace, al final todo el mundo te pierde el respeto"y esa fue la conversación con Onofre", a lo que Miralles le contestó: "tú no me conoces, yo cumplo mis palabras y vas a ver cómo se hace".

Respecto a Vox, Cambril le reprocha que han sido ellos los que "están apoyando desde el minuto uno" a este bipartito. "Él fue el que hizo alcalde a Salvador con cuatro concejales y el que ha puesto al PP en Urbanismo y a Sebastián Pérez, al hombre que estaba al frente de un partido que saqueó la ciudad".

Según Cambril, con las amenazas de moción de censura de Vox, este partido se está asegurando titulares y espacio en los medios de comunicación superior al de otros partido, por lo que lo considera una estrategia. "Se ha tirado tres meses saliendo en los medios de comunicación y desplazando a los demás partidos con el cuento de una moción de censura que no se va a producir nunca". "Siempre he dicho que está amenazando y rezando a la Macarena. Todos sabemos el apellido de la Macarena. No le va a permitir Madrid que lo haga porque la derecha, la santísima trinidad de la derecha, son tres personas distintas y un solo dios verdadero, el dinero, los intereses de los poderosos".

Y es que asegura que Vox "nunca va a poner" la moción de censura y si lo hace, será "con trampas". La trampa, para Podemos-IU, será la de poner condiciones. "Si pone una condición en la que la ultraderecha tiene peso en este gobierno, ni Podemos-IU ni yo vamos a aceptar. Ahora, si Onofre no pone ninguna condición y ofrece el gobierno a la izquierda, yo personalmente sí estaría dispuesto a ir al PSOE y hablaría a pecho descubierto. Ahora, antes de tomar decisión oiría a la confluencia y si me dicen que no, me lo trago y voto que no", relata.

"Si no hay condiciones, ¿cómo voy a preferir que gobierne un partido que ha destrozado la ciudad? Iría contra mi conciencia. Mantengo lo que dije ayer, hoy y hasta los restos. Prefiero un gobierno, que no es de izquierdas como se ha demostrado con los últimos actos de Pedro Sánchez, que suelen ser de izquierdas en la oposición y de derechas en el gobierno, y están situados en la izquierda del sistema neoliberal, que eso no es ni izquierda ni nada, pero preferiré siempre eso que a quien ha entregado la ciudad a promotores, empresas privadas y constructores y a quien ha dejado a la ciudad en la ruina", ha explicado.