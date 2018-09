Anulan la sanción a un policía por posar semidesnudo en Facebook

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Granada ha anulado una sanción por falta grave impuesta a un agente de la Policía Local de Motril que publicó en Facebook comentarios y fotografías, una de ellas semidesnudo y agarrándose los genitales, al entender que lo hizo en el ámbito de su vida privada y sin atentar contra sus compañeros o el Cuerpo.

El juez ha estimado el recurso presentado por este agente contra la resolución del Ayuntamiento que le impuso la sanción de un mes de suspensión de empleo y sueldo. La decisión se tomó a raíz de que el subinspector jefe de la Policía Local remitiera a la jefa de Personal las fotografías con comentarios publicados en Facebook por el agente con un sobrenombre.

El primero de ellos decía "para el (...) que me haya denunciado las fotos y me ha bloqueado la cuenta. Te vas a hartar de fotos! Amargado!". La segunda es una actualización de su foto de perfil en la que se le aprecia casi totalmente desnudo y agarrándose los genitales, con el comentario: "a mis mayores fans, mis compañeros de trabajo. El que quiera ver más que me mande un Whatsapp". El juez ha dado la razón al agente, tanto por no respetarse las garantías en el procedimiento abierto contra él, lo que generó, una "clara" indefensión, como por considerar que los hechos no constituyen una infracción.