Apenas una decena de grados universitarios tiene plazas libres en septiembre

La Universidad de Granada (UGR) apura los últimos días antes de que el engranaje académico vuelva a ponerse en marcha. Será el próximo 12 de septiembre cuando se retomen las clases en centros y facultades y unos 46.000 universitarios regresen a la rutina. El estreno del nuevo curso estará marcado, como el anterior, por el desarrollo del nuevo calendario académico. Las clases no comenzarán el miércoles día 12 para todos. Los estudiantes que se incorporen tras la convocatoria de septiembre de la Selectividad estrenarán el curso un poco más tarde, el día 24. Serán pocas las titulaciones que tengan que posponer el inicio de la docencia unos días por el desajuste que mantienen el calendario universitario y el de las pruebas de acceso, ya que este reajuste únicamente se prevé en los títulos en los que hay plazas vacantes tras las adjudicaciones de la primera fase. Según la información del Distrito Único Andaluz (DUA), apenas once grados de la Universidad de Granada tienen puestos libres para alumnos de nuevo acceso en septiembre. Se trata de aquellas que se han quedado con un cinco como nota de corte tras la conclusión del proceso de la convocatoria ordinaria. Entre las que tienen plazas libres se encuentran titulaciones como Ciencias Ambientales y Geología, como ya recoge en su web la Facultad de Ciencias, donde se imparten ambos grados. "No obstante los días 3 y 4 de septiembre revisaremos las matriculaciones por si fuese necesario retrasar el inicio de algún primer curso. En cualquier caso lo comunicaremos con antelación", se informa a los estudiantes de nuevo ingreso desde la Facultad. El motivo del retraso es evitar que quienes se incorporen más tarde por presentarse a la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Pevau) pierdan docencia. Por eso únicamente afecta al primer curso y sólo a aquellas titulaciones con plazas vacantes. Se trata de un desajuste contra el que se ha pronunciado la Universidad de Granada tanto por boca de su rectora, Pilar Aranda, como de su equipo. Sin embargo, desde la Consejería de Educación se ha eludido abrir ese debate, sobre el que no se pronuncian ni el delegado territorial, Germán González, ni la consejera, Sonia Gaya.

Edificación, Ciencias Políticas y de la Administración, Edificación, Estudios Árabes, Filología Clásica, Geografía y Gestión del Territorio, Historia del Arte, Información y Documentación, Ingeniería Civil y Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Todos estos grados del campus de Granada de la UGR -que también gestiona los campus de Ceuta y Melilla- finalizaron la segunda adjudicación de la primera fase con una nota de corte de 5, el mínimo exigido para acceder a estudios universitarios, y no tienen lista de espera, según la información del DUA.

Estudios Árabes, Filología Clásica o Ingeniería Civil también piden un 5En la primera adjudicación la UGR recibió 10.975 solicitudes

La UGR oferta para el próximo curso 10.975 plazas en estudios de grado -más otras 4.941 en másteres- a las que optaron los estudiantes que superaron la Pevau en la convocatoria de junio. Se abrió el procedimiento de matrículas y, posteriormente, se resolvió una segunda adjudicación, en la que algunas notas de corte variaron ligeramente a la baja, al adecuarse a la demanda real de los estudiantes. Así, Administración y Dirección de Empresas (ADE) pasó del 9,804 con el que finalizó la primera adjudicación al 9,473 de la segunda. Medicina pasó del 13,015 al 12,800 y, otro ejemplo, el doble grado de Matemáticas y Física rebajó su nota de corte del 13,550 al 13,400. Quedan otras dos adjudicaciones de esta primera fase del procedimiento, que concluirá definitivamente el 13 de septiembre. Justo entonces se estará a punto de abrir la segunda fase, vinculada con la convocatoria extraordinaria de la Pevau, a la que el pasado septiembre se presentaron 1.413 estudiantes por la Universidad de Granada.

Entre el 11 y el 13 de septiembre -en coincidencia con el inicio de las clases en la UGR- se realizará la convocatoria extraordinaria de la Selectividad. Tras la publicación de las notas de esta prueba, quienes la hayan superado formalizarán la preinscripción. La lista con la primera adjudicación se prevé para el día 27 de septiembre. Desde ese día y hasta el 29 se podrá formalizar la matrícula. El procedimiento finalizará con la conclusión de la segunda adjudicación el 4 de octubre, casi un mes después de que hayan comenzado las clases en la Universidad.