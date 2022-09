Aprender idiomas de forma personalizada, la apuesta de Arcadie Collage

La academia de idiomas Arcadie Collage ha llegado a la ciudad de la Alhambra para ofrecer a los granadinos un nuevo método de enseñanza. La empresa multinacional suma una nueva sede a su repertorio de centros educativos y desde ahora, Granada se une a Málaga, Sevilla, Madrid y Barcelona.

Laila Marzok, directora de Arcadie Collage en Granada será la encargada de encabezar el centro de formación y afirma que "esta nueva técnica de estudio convierte el proceso de aprendizaje en algo más ameno y menos doloroso". A continuación contesta a algunas preguntas:

¿En qué se basa el nuevo método de Arcadie Collage?

Es un aprendizaje mucho más dinámico, de tú a tú, no son grupos muy grandes sino más bien individualizados, hay mucha conversación entre el profesor y el alumno, así que eso genera una educación más personalizada, es como una inmersión lingüística.

¿Por qué es tan importante aprender otros idiomas?

Hoy en día los idiomas son fundamentales para todo, nos da mucha libertad saber comunicarnos en otros lenguajes, además nos abre la puerta en el sentido laboral ya que actualmente es un requisito indispensable para optar por cualquier trabajo. El idioma es vital para todo.

¿Qué es lo que tiene de diferente este nuevo método de estudio con el tradicional?

No sabemos cómo expresarnos en inglés, ser bilingüe sigue siendo un reto por resolver, además de un problema que acarreamos, porque nuestro sistema educativo basado en el aprendizaje gramatical, no nos aporta lo suficiente para alcanzar la capacidad de defendernos y dominar dos idiomas a la vez. Existe mucho contenido teórico, pero lo importante es la práctica, la interactuación por medio de vivencias y eso, no se consigue aquí en España. Se enseña lo mismo siempre, sin que se reflejen avances con el paso de tiempo, y cierto es, que nuestras escuelas no nos completan en formación, ni nos preparan para las exigencias actuales. Necesitamos un cambio de mentalidad, y un plan educativo de acción efectiva que por medio de las escuelas den más herramientas para el desarrollo de capacidades comunicativas y talentos para nuestros hijos adquieran la formación vital que les refuerce en su futuro, si reforzamos ese punto, podemos empezar a pensar en que el bilingüismo como una realidad, que no se debe estudiar, y que debe formar parte de nuestra vida cotidiana dentro y fuera de la escuela.

¿Cuál es el proceso de estudio en Arcadie Collage?

Nosotros ofrecemos formación a partir de los 5 años y de ahí para adelante. Cualquier persona que quiera aprender idiomas se puede inscribir. Los cursos empiezan desde cero o a partir del nivel que la persona posea, pues los cursos de idiomas son desde A1 hasta C2. Además, con clases presenciales y escuela online en directo con profesionales que ofrecen otros idiomas. El sistema de aprendizaje que manejamos es la inmersión lingüística, dando opciones de aprendizaje rápido por medio de intensivos viniendo tres veces a la semana durante tres horas al día durante 1,2 o 3 meses. Hacemos pruebas de evaluación para conocer el nivel de cada persona y dependiendo del resultado se le asigna a la clase y un grupo donde puede iniciar su formación a gusto y cómodamente.

¿Qué otros idiomas se pueden aprender en Arcadie Collage?

Además de inglés, también enseñamos francés, alemán, italiano y chino. Para los extranjeros tenemos la oferta en español DELE del instituto CERVANTES, pues somos Centro SIELE por la Universidad de Salamanca. Hay muchas opciones, preparamos a estudiantes para las oposiciones, para la obtención del B1, B2 y C1, y también ofrecemos como centro examinador sesiones de exámenes oficiales para completar su proceso para la recepción de títulos y certificaciones internacionales que no caducan. Tenemos un servicio bastante completo.

¿Cómo ha sido la respuesta de Granada en su primer año?

Los granadinos se han volcado, la respuesta ha sido muy buena, es verdad que hay mucha competencia, pero aquí hay mucho estudiante y a todos les interesa aprender idiomas con profesionales por medio de un Centro Examinador como el nuestro. El inglés es el que más se solicita, pero el italiano y el francés también son muy demandados.

¿En dónde se ubican?

Estamos en la Cámara de Comercio. Si alguien quiere inscribirse puede acercarse a nosotros, damos la atención más personalizada e individualizada, vemos el perfil del alumno y de acuerdo a ello nos adaptamos a sus necesidades. Animamos a todas las personas a que experimenten una enseñanza diferente. Por el momento contamos con 30 alumnos divididos en grupos reducidos durante la semana. Todos nuestros profesores pasan por un estricto proceso de selección. así que la calidad de enseñanza está cien por cien garantizada.

¿Qué se siente formar parte de Arcadie Collage?

Me siento muy orgullosa, satisfecha, contenta y con mucha ilusión, es el primer año y tengo la mochila cargada de emociones.

El 28 de septiembre presentarán una oferta para las mujeres empresarias en colaboración con Mujeres con Iniciativa, contando con la Presencia de Simon Ferdinand de Oxford University ¿Qué representa esto para la institución?

Mueres con Iniciativa una gran asociación y estoy encantada de formar parte de ellas, el 28 tenemos la presentación de cursos especiales para todas las mujeres empresarias, para sus familias, hechos a medida para ellas. Sabemos que tienen tiempos cortos y les hicimos cursos muy interesantes y que se adaptan a sus necesidades. Esperemos que venga mucha gente y que todas las mujeres se animen a formarse con nuestros cursos.