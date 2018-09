El eje Arabial se rompe por falta de mantenimiento y retraso en las obras

Aceras rotas, losetas con parches de hormigón, pasos de cebra agrietados y cables que salen de los bordillos. Ese es el lamentable estado que presenta estos días la calle Arabial, uno de los ejes principales de la ciudad que se rompe a pedazos a la espera de un proyecto de obras que no termina de llegar. Lo peor, según indicó ayer el portavoz adjunto del grupo popular en el Ayuntamiento de Granada, Antonio Granados, es que no sólo no se acometen los trabajos que sufraga la Junta cuenta del Metro. El Ayuntamiento también se ha olvidado de aplicar las labores de mantenimiento. Todo, "pese a que el Ayuntamiento tiene un presupuesto de dos millones de euros que se tiene que invertir, a través de la adjudicación a una empresa prestadora del servicio, para el mantenimiento de la ciudad", dijo. Como ejemplo de dicha dejación tanto en Arabial como en otros rincones de la ciudad, Granados detalló que en este eje se empieza a ver más "solería desaparecida que existente".

"Una loseta de terrazo puede costar entre 1,5 y 2 euros, una gran inversión para una ciudad con 250 millones de euros de presupuesto y una partida de 2 millones para mantenimiento", ironizó Granados criticando que la dejadez de Cuenca llegue a tal extremo que no sea capaz de solventar una situación cuyo coste es menor". Los populares exigieron ya al gobierno local el correcto mantenimiento de la zona el pasado 26 de junio, sin que hasta ahora el equipo de Cuenca les haya hecho caso.

En este sentido, el concejal indicó que "por si esto no fuese suficiente, las propias actuaciones de mantenimiento se han ido deteriorando". "En principio ponía las losetas, de ahí ha pasado a echar cemento y ya directamente lo que echan es tierra", criticó Granados insistiendo además que esta situación se ha traducido "en este punto -a la altura del número 42- en tres caídas que han necesitado asistencia sanitaria para llevarse a tres personas de avanzada edad". Precisamente por ello subrayó que el Ayuntamiento no puede olvidar "la responsabilidad civil que pueda tener" en este tipo de situaciones.

El portavoz adjunto culpó de la suciedad existente en la ciudad, y concretamente en Arabial "al abandono de la Junta", por incumplir reiteradamente sus compromisos para invertir 4,5 millones en el eje Palencia-Arabial, a la sumisión del alcalde hacia el PSOE que "ni reivindica esta inversión", así como a la dejación del regidor socialista por no velar por la correcta ejecución de esos 2 millones para mantenimiento en la ciudad.

Precisamente respecto a las obras, Granados recordó que "Felipe López, consejero de Fomento vino para la foto en 2016". Junto con el alcalde, "se dieron este paseo" por la calle Arabial y dijeron que "inminentemente" empezarían la obra, "incluso antes de que el metro entrase en funcionamiento". Un hecho que no han cumplido, "ni tampoco han vuelto".