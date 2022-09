Arranca el curso político en Granada: las municipales y otras claves del fin de mandato en la Plaza del Carmen

Arranca un nuevo curso político en Granada y será intenso. Las elecciones municipales de la próxima primavera marcarán la agenda política en esta última fase del mandato, que este año en Granada capital ha sido además excepcional con un 2+2 pero no el esperado, sino que comenzó el mandato con el bipartito PP-Cs y termina con el PSOE en la Alcaldía.

¿A qué se enfrentan los políticos granadinos este nuevo curso? El 'modo municipales' será el predominante irremediablemente para todos. Unos para mantener la posición de poder y revalidar victoria y alcaldía, otros para intentar recuperarla y el resto para ser clave y llave de poder. Además, habrá que ver qué pasa también con el futuro de los concejales no adscritos, que suman cinco por los avatares políticos de hace un año.

Lo primero en la Plaza del Carmen este septiembre será la reordenación del equipo de Gobierno. Un cambio obligado por el fallecimiento este año de José María Corpas y la entrada en su puesto de Sandra Rodríguez Salas. Las competencias de Corpas las asumió la concejal Ana Muñoz pero ahora Rodríguez Salas, que tomó posesión en julio, no tiene competencias, por lo que se va a aprovechar el último año para reordenar las áreas. Y no son menores ya que se trata de Economía, Recursos Humanos y Contratación. Un baile de carteras que servirá para reforzar un equipo que aspira a revalidar la victoria de las municipales de 2019, que no fue suficiente para gobernar desde el inicio del mandato por el pacto PP-Cs que le dio la alcaldía a Salvador.

Para ello salen en posición de ventaja, la del gobierno, por lo que les será más fácil 'vender' los logros realizados en la fase final del mandato, la devolución de la estabilidad a Granada y el balón de oxígeno que da tener presupuestos aprobados y con amplio respaldo político además de todo lo que se verá en la ciudad con la inyección económica de los fondos europeos Next Generation. Además, para el año que viene quieren salir del plan de ajuste, lo que sería también un punto positivo a su gestión.

Así, el equipo de gobierno saldrá con todo este curso político y para eso, atendiendo también a la lectura de las elecciones autonómicas, se han posicionado ya como posibilistas y moderados, a pesar de que el apoyo en los asuntos importantes les llegue desde el grupo de Unidas Podemos. Y lo hará con Paco Cuenca como candidato repitiendo de nuevo y con una lista que terminará de conformarse en diciembre.

En la bancada contraria, la del Partido Popular, el curso político tendrá que ser el de pisar el acelerador para intentar aventajar al PSOE y que el viento a favor y la mayoría absoluta de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía les sea suficiente para extender ese voto a la capital. En este último año, tras la salida del equipo de Gobierno al dejar sus competencias por la crisis con Cs y Salvador, han seguido un perfil bajo, por lo que ahora llegarán los meses de oposición más dura.

Para eso habrá que ver cómo queda el grupo municipal ya que se habla de que algún concejal podría salir para ocupar cargo como delegado de la Junta en Granada u otro autonómico. También tendrán que dilucidar quién será su candidato para las municipales, si alguien ya del grupo (en su día se habló de Luis González y de César Díaz) una vez que Marifrán Carazo, que también ha sido opción, ha repetido como consejera. Quedan otros nombres en la lista que tendrán que analizar para dar fuerza a un grupo que sufrió el desgaste de la salida de Sebastián Pérez y la crisis de su propio partido en Granada.

Su aspiración será trasladar la mayoría absoluta andaluza a Granada, donde en los últimos años han tenido que asumir la salida de Torres Hurtado y la investigación de su gestión y la de Sebastián Pérez y sus críticas a la dirección del partido y a sus propios compañeros. Para eso les queda 'vender' las inversiones de la Junta en Granada y proyectos como el Metro o el Plan Alhambra.

El grupo de Unidas Podemos, con tres concejales, tiene un reto interno y otro externo. El interno será ver cómo van a las próximas municipales. La confluencia de partidos e independientes en Granada puede verse afectada por el desarrollo nacional de las coaliciones y los destinos que tomen Podemos, IU el resto de partidos de izquierda y proyectos de partidos que puedan ir juntos a las municipales. Y no es baladí ya que de ahí dependerá la elaboración de listas y los integrantes. Ahora los tres concejales son uno por Podemos, uno por IU y otro independiente. Una vez resuelta esa duda, tendrán que seguir con el trabajo diario de grupo, socio del PSOE en cuestiones como los presupuestos o inversiones que han negociado para aplicar sus políticas medioambientales y sociales, principalmente.

El Pacto por Granada que han defendido durante todo el mandato seguirá siendo su hoja de ruta y su lucha por las zonas verdes, el medio ambiente, las ayudas sociales, el empleo público y la recuperación de la ciudad para los vecinos, como ellos lo defienden. Además de haber hecho durante lo que va de mandato de oposición frontal a Vox en plenos y comisiones. Su objetivo será conseguir mantenerse como grupo y ser incluso más fuerte para ser llave de gobierno para la izquierda.

El grupo municipal de Vox inicia el curso político sin el que ha sido la voz principal del grupo, Onofre Miralles, que ha sido portavoz en el estreno de Vox en el Ayuntamiento hasta este mes de julio, que lo dejó para sustituir a Macarena Olona en el Congreso de los Diputados. Ahora en septiembre tiene que sumarse al grupo su sustituta, Paloma Gómez Enríquez, la siguiente en la lista que se presentó a las municipales de 2019. Un grupo con tres concejalas que ahora liderará Beatriz Sánchez como portavoz.

Vox, para el que no funcionó el efecto Olona en las andaluzas y que a nivel nacional está también perdiendo fuelle, aspira a crecer en Granada y mantener grupo político, que sólo daría el apoyo al PP para un posible gobierno de derecha en al ciudad, si los populares aceptan el socio después de que en las últimas elecciones que se celebran por el país la unión no haya sido bien vista por los populares, por lo que solo les queda mantener resultados.

El curso encara su recta final también para los no adscritos. Por la crisis de gobierno terminaron siendo cinco concejales, de los que dos entraron en el equipo de Gobierno (Luis Salvador y José Antonio Huertas) y tres se quedaron como no adscritos en oposición: Sebastián Pérez, Lucía Garrido y Manuel Olivares. Será previsiblemente el último curso en el Salón de Plenos para casi todos, aunque tendrán que decidir si entran a formar parte de otras listas o abandonan definitivamente la vida política tras la experiencia de estos años. Esas cinco actas por tanto estarían en juego para el resto de partidos a ver quién consigue sumar nuevos concejales a los ya conseguidos en 2019.

Un curso por tanto intenso en el que la campaña arrollará a la actividad diaria y que terminará con una cita electoral clave para Granada.