La Asociación Granadina de Amigos del Ferrocarril también se opone al traslado de la estación de tren de la capital

La Asociación Granadina de Amigos del Ferrocarril y del Tranvía ha mostrado su rechazo a la propuesta del Ayuntamiento de Granada de trasladar la estación de ferrocarril junto a la Circunvalación en un comunicado enviado a los medios, en el que exponen una serie de motivos que, a su juicio, hacen inviable este proyecto que ya lleva generando polémica desde que se planteó por parte del equipo redactor del Nuevo Plan General de Granada.

El primer motivo esgrimido por esta asociación que, con el cambio, la estación dejaría "de ser céntrica e intermodal". Asegura el colectivo que "una gran ventaja que ofrece el ferrocarril frente al transporte aéreo es la posibilidad de conectar dos ciudades de centro a centro" y afirma que, en el caso de Andaluces, "un viajero que llega por tren puede llegar paseando a la Gran Vía en apenas 20 minutos" o tomar alguna de las opciones de transporte urbano.

Según explica la asociación "no está previsto" que el Metro de Granada se acerque a la nueva ubicación, y las líneas de autobuses "se modificarían de forma artificial", mientras que la opción de ir caminando "conllevaría mucho más tiempo". Concluyen este punto desde la asociación argumentando que, con el cambio de ubicación, habría que construir también un nuevo parking, lo que aumentaría la superficie robada a la Vega de Granada.

Precisamente, otro de los puntos esgrimido en el comunicado es el incumplimiento del Pacto por la Vega de 2015, que contiene un decálogo de medidas para evitar la desnaturalización y deterioro de esta zona. La estación de Andaluces, junto con el parking citado anteriormente, ocupan una superficie aproximada de siete hectáreas, que ya se redujo de la original por el paso del metro. "No esperaríamos que la nueva estación fuera más pequeña, así que Granada estaría invadiendo como mínimo 7 hectáreas de Vega con la estación y servicios anejos", explican los firmantes, que añaden que se trataría de un terreno cuyo uso debería ser compatible con la actividad agraria, según el punto primero del decálogo.

En tercer lugar, la asociación tira de hemeroteca para afirmar que "Granada se expandió alrededor de las líneas de ferrocarril, de la misma forma en que lo hizo alrededor de los ríos que la cruzan" y explica 3. EL TREN YA ESTABA ALLÍ. Allá por el mes de enero de 1936, el arquitecto Francisco Robles presentaba elmapa Granada. Reforma interior y ensanche (ENLACE). En aquella época era lo más parecido al Plan General que "antes de los barrios de la Rosaleda y la Chana estaba el ferrocarril, por tanto, el ferrocarril no divide la ciudad de Granada, sino que hay barrios de Granada construidos al otro lado de la vía".

Ya en el presente, la asociación asegura que Granada ya tiene "una nueva estación" que se construyó para albergar "la llegada de la Alta Velocidad", que apenas cuenta con tres años de vida frente al siglo que, como máximo, tiene de vida útil este tipo de construcciones, según afirman en el documento remitido a los medios. "No descartamos que deba acometerse alguna reforma o ampliación en la estación, si aumenta la demanda de viajeros, pero desde luego, no podemos entender que se plantee construir una nueva estacióncuando la que tenemos no ha llegado al 4 o 5% de vida útil estimada", sentencian.

Por último, los miembros del colectivo aseguran que la inversión para este proyecto desviaría el dinero de "las verdaderas necesidades que tiene nuestra provincia" y ponen como ejemplo la variante de Loja, la mejora de la línea Granada-Almería para el paso del Corredor Mediterráneo o la recuperación de la conexión directa con el Levante por Baza.