Avances en los grandes contratos de Granada: se despejan los plazos para los pliegos de la basura y el transporte

El Ayuntamiento de Granada sigue avanzando en la adjudicación de los grandes contratos de Granada, el de limpieza y recogida de basura y el de transporte público. Y ya hay algún plazo más para los pliegos y licitaciones según se ha informado hoy en las comisiones de Contratación y en la de Movilidad.

En el caso del contrato de limpieza y recogida de residuos, en Contratación se está ya ultimando el documento técnico "puliendo" entre esta área y Medio Ambiente "los aspectos más técnicos y problemáticos del contrato para que en próximas semanas se pueda remitir a la Asesoría Jurídica y a Intervención". Entre estos aspectos técnicos más problemáticos están algunos asuntos de inversiones o los plazos de amortización. Además, paralelamente se está trabajando en el pliego de cláusulas administrativas, ha explicado el jefe de Contratación en la comisión. Un pliego que recogerá una concesión que estará fijada en 40,6 millones de euros de acuerdo con la última modificación presupuestaria que se aprobó y que se ha incorporado, han confirmado desde el equipo de Gobierno en comisión. El plazo de vigencia de la concesión será de 15 años.

El PP ha recordado que el plazo que establece la ley para este tipo de contratos es de 30 días mínimo para presentación de ofertas pero que se suelen dar más. Y Granada lo hará. "Se trata de un expediente de gran complejidad con aspectos muy técnicos. No se ha fijado aún el plazo prudencial para que los licitadores puedan estudiar con solvencia el documento técnico pero ese plazo de 30 días se queda corto y se ampliará sustancialmente".

Respecto al contrato de transporte, se ha recordado que hasta el 1 de julio el Pleno no adoptó la decisión de que fuera gestión indirecta y además había un recurso de reposición por el grupo de Unidas Podemos (UP) que se llevará a pleno de este mes su resolución. "Se ha estado trabajando en la redacción que ya se va a llevar a Junta de Gobierno Local este viernes la asistencia técnica para la redacción del pliego de prescripciones técnicas. Ese pliego prevé 2 meses para entrega del documento técnico una vez que se adjudique", explican.

Así, el pliego de condiciones técnicas para la contratación de la consultoría que va a redactar el pliego irá este viernes a Junta de Gobierno Local y tendrá un plazo de dos meses para la redacción una vez licitado. "El periodo total que calculamos es de 5 meses" para todo el proceso, apunta la concejal de Movilidad, Raquel Ruz. Se ha matizado que la consultora anterior entregó unas recomendaciones para incluir en el pliego pero no el pliego en sí, de ahí la necesidad de sacarlo ahora.

Respuesta al recurso de reposición de UP

En la comisión de Movilidad se ha debatido la respuesta al recurso de reposición presentado por UP contra la memoria de gestión que se aprobó en Pleno y que optaba por la gestión indirecta. UP ya presentó alegaciones, que fueron rechazadas, y recurrió a este recurso, de nuevo rechazado en los mismos términos.

El portavoz de UP, Antonio Cambril, ha defendido el recurso de su grupo y ha cargado contra la respuesta municipal como ya lo hizo en su día contra la respuesta a las alegaciones. Según la concejal, se ha rechazado el recurso porque "no aporta criterios que rompan la veracidad de los datos que se recogen en el expediente del modelo de gestión. Son cuestiones que entiende que no son comparables y no amplían con otros datos que contradigan la decisión".

Cambril ha lamentado en su argumentario que se pida "un acto de fe" en todo momento a los criterios establecidos por los técnicos. "En la respuesta al recurso yo veo un compendio de evasivas e improvisaciones. Se entra muy poco al fondo del recurso y convierte en un acto de fe. Está todo decidido", lamenta el portavoz de UP.

El portavoz ha detallado aspectos como que se diga que los ayuntamientos intermedios no suelen disponer de recursos para la capacitación específica de los técnicos en caso de municipalización, frente a lo que ha situado los ayuntamientos de Málaga, Valladolid, Córdoba o San Sebastián. También ha dicho que los informes técnicos del resto de ciudades que sí apoyan la municipalización son igual de objetivos y que no se tienen en cuenta. Cambril critica que se justifique ahora la decisión económica en que con el remanente de tesorería no es posible acudir a inversiones nuevas que supone la gestión directa. "Hasta ahora solo se hablaba del plan de ajuste y la disposición adicional 9 para justificar que la remunicipalización es imposible. Pero como demostramos que en Málaga, también con plan de ajuste, Hacienda le permitió municipalizar, ahora aparece por primera vez el tema del remanente. De nuevo, un acto de fe", ha dicho. Cambril ha dado otro ejemplo como el de las tarifas, siendo el transporte público de Granada de los más caros, según Facua.

Cambril ha mencionado también un informe encargado por el comité de empresa de Rober sobre el modelo de gestión "que dice todo lo contrario" que el municipal.

Desde el PP, el portavoz, César Díaz, ha lamentado que se lleve debatiendo sobre el modelo 16 meses (desde que el PP estaba en el Gobierno) mientas que "cada día que pasa el operador se embolsa 140.000 euros diarios por un servicio sin tener contrato, por lo que hay que terminar este debate y tomar decisiones", ha dicho, afeando a UP sus recursos pese a los informes municipales. "Hay un último informe de Intervención donde claramente dice que este Ayuntamiento no puede permitirse un modelo de gestión diferente. Esto no es una cuestión de ideología sino del mejor servicio que podamos pagar y el informe dice claro que la inversión que tiene que hacer el Ayuntamiento no la puede hacer en su situación económica. Zanjemos el debate y pongámonos a trabajar en el modelo que la mayoría de la corporación ha decidido. Licitemos cuanto antes el concurso y obtengamos el mejor servicio", ha pedido Díaz.

Desde Vox, su portavoz, Beatriz Sánchez, ha pedido a UP "respeto a lo que se votó en el Pleno", que fue continuar con la gestión indirecta del servicio.

La concejal de Movilidad, Raquel Ruz, ha zanjado la cuestión asegurando que la capacitación y profesionalidad de los técnicos está fuera de toda duda: "Es básico que nos fiemos de la veracidad y la capacitación de los funcionarios y así lo haremos", ha concluido, matizando que el asunto del modelo de gestión está ya "suficientemente debatido".