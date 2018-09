Avanza se niega a negociar si se mantiene la huelga del Metro

En este sentido, ayer mismo el consejero de Fomento, Felipe López, reiteró que la Junta no es el interlocutor, por lo que su capacidad de actuación es reducida. López hizo especial hincapié en que las negociaciones se deben desarrollar en un ámbito "entre empresa y trabajadores" porque la Junta no es interlocutora en el proceso y dijo confiar en que un acercamiento de posturas acabe con los paros. En cuanto a las reivindicaciones de la plantilla, López recordó que los trabajadores empezaron con el convenio del sector del transporte metropolitano y que buscan ahora uno de empresa, lo que ha tildado de "razonable y plausible".

La equiparación del salario y las condiciones de trabajo con los trabajadores de los Metro de Málaga y Sevilla son otras de las exigencias de la plantilla -así como la creación de un convenio que garantice dichas condiciones-. En cuanto a las jornadas laborales, éstos aseguran que hay determinadas horas trabajadas que no están siendo reconocidas ni pagadas, lo que supone que al cabo del año están "trabajando 200 horas más de lo que marca su contrato a falta de regulación". "No queremos que sea mañana, pero sí queremos que se equiparen las situaciones, porque de la que parte Granada es peor que de la que partió Sevilla o Málaga", apostillaron.

El primer día de los parones tuvo un seguimiento masivo, que dejó con el 40% de los servicios mínimos a Granada -5 trenes- en las horas punta de movimiento. Los coches llegaban a parada cada 25 minutos aproximadamente cuando su tiempo en circunstancias normales ronda los 9. Esta circunstancia, pese a ser el primer día de colegio para los niños, no afectó significativamente al tráfico de la ciudad. Salvo atascos al mediodía -entre las 14 y 15 horas- en la Circunvalación, sobre todo en las salidas más frecuentadas como las de Recogidas y Méndez Núñez, Granada no sufrió grandes embotellamientos pese a los parones en el Metro, según aseguró fuentes de la Policía Local.

El calendario de huelga de los trabajadores del Metro de Granada está abocado a cumplirse. Las posturas que mantienen tanto la plantilla como la empresa Avanza enquista la situación hasta nueva orden. La concesionaria aseguraba ayer a este diario que no retomarán las negociaciones con la plantilla hasta que no se desconvoquen los paros. Llamamiento que ayer cerró su primer día con un seguimiento del 100% de los trabajadores, según el comité de huelga.

La plantilla del Metro de Málaga brinda su apoyo

CCOO, el sindicato mayoritario de los trabajadores del Metro de Málaga, que el pasado mes de julio y tras 18 meses de conflicto y 16 días de huelga, consiguieron "mejorar sus condiciones laborales", dieron ayer su apoyo a la plantilla del Metro de Granada. Valoran sus reivindicaciones como "más que justas y necesarias" e instaron al comité de empresa "a no ceder ni un solo ápice en las reivindicaciones de todos los colectivos del metropolitano". Igualmente pidieron tanto a Avanza como a la Junta, que las "dignas peticiones de los trabajadores del Metro de Granada sean escuchadas, negociadas y pactadas", no solo por las "precarias condiciones que le han sido impuestas, si no para que éstas no influyan en la seguridad del Metro, sus trabajadores y viajeros".