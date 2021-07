Aviso amarillo por altas temperaturas: Vuelve a apretar el calor en Granada

Vuelve el calor intenso a Granada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas el próximo sábado. El aviso estará activo desde las 13:00 horas hasta las 19:00 y se espera que el termómetro llegue a los 38 grados. La advertencia se limita a la zona de la cuenca del Genil.

Para la jornada de hoy jueves se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso. Así, en la capital se llegará a los 36 grados. En cuanto a los vientos, se espera levante en el litoral.

Para mañana viernes, repunte de las temperaturas, sobre todo en el interior. En Baza se llegará a los 34, y en la capital se rondarán los 37, mientras que en Loja no se bajará de los 20. Los cielos estarán poco nubosos o despejados. En cuanto a la previsión del sábado, se apunta a que apretará más el calor, con las mínimas en Loja en torno a los 22. No será fácil conciliar el sueño en la capital, donde no se bajará de 20. De día será incluso peor, con el mercurio rondando los 40 grados durante las horas centrales. En la Costa, la previsión apunta a que la máxima será 28. En cuanto a la mínima estará en los 20 grados en la zona del litoral.