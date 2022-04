El Ayuntamiento de Granada afea a la Junta que rompa el consenso por la rehabilitación de Santa Adela

El Ayuntamiento de Granada ha denunciado, a través del concejal de Urbanismo y Obra Pública de Granada Miguel Ángel Fernández Madrid, que la Consejería de Fomento de la Junta está exigiendo a la ciudad que devuelva los 161.043,95 euros en concepto de intereses de demora correspondientes a la ejecución de la tercera fase de Santa Adela, algo que el edil socialista ha calificado como una "auténtica patada en las espinillas al consenso que desde 1995 ha existido en torno al proyecto gracias al que se está regenerando y revitalizando una zona muy degradada" de la ciudad.

Fernández Madrid ha realizado estas manifestaciones momentos antes de la celebración en el Consistorio de la ciudad de la comisión delegada de Urbanismo y Obras Municipales, donde ha dado traslado de la orden de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo (PP), de reiterar la reclamación al Ayuntamiento de Granada, como "órgano gestor y promotor del proyecto".

Se reclaman, según ha detallado en una nota de prensa el Ayuntamiento de Granada 161.043 euros, "cantidad que alega correspondería a los intereses generados por los 2.318.778 euros que se ahorraron de la subvención de 7.844.000 euros aportada por el gobierno autonómico correspondiente a la realización de la Unidad de Ejecución número 3 de Santa Adela y que fueron devueltos a la Administración autonómica el 15 de diciembre de 2021".

El edil de Urbanismo ha calificado de "auténtica barbaridad" que por parte de la Junta de Andalucía se "castigue" a la ciudad "por haber ahorrado, como órgano responsable un excelente gestión, dinero sobre las previsiones iniciales" y siga exigiendo a la Consejería de Fomento que archive la orden de fecha de 1 de abril de este año por la que rechaza las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Granada el 10 diciembre de 2021 al expediente incoado por parte de la Administración autonómica con fecha de 23 de noviembre.

En este sentido, Fernández Madrid, quien ha anunciado que el Consistorio volverá a presentar recurso a esta orden de la Consejería en la que "persiste en su reclamación, además que la acompaña con una carta de pago", ha vuelto a reiterar que "este Ayuntamiento no va pagar nada hasta que un juez no nos lo ordene, porque desde luego no es de recibo que el Ayuntamiento que es la institución que más aporta y asume la gestión del proyecto sea penalizado y obligado a pagar por realizar una brillante gestión".

Para Fernández Madrid, la actitud del gobierno andaluz no se corresponde con el "espíritu de consenso" que el programa de Santa Adela ha tenido desde que en el año 2015 se tramitó su Plan Especial" por lo que ha lamentado que "la Junta de Andalucía cometa esta barbaridad, sobre todo en este momento en el que nos quedan días para presentar la documentación necesaria para abordar la siguiente fase de Santa Adela", ha dicho. En la actualidad, el Ayuntamiento de Granada aborda el proyecto de actuación de la unidad de ejecución 3, segunda sub-fase de Santa Adela en la que se prevé la construcción de 122 nuevas viviendas.