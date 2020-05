El Ayuntamiento de Granada ahorra un 30% con la suspensión de contratos por el estado de alarma

El Ayuntamiento de Granada ha suspendido ya 62 contratos de servicios municipales, según se ha dado cuenta hoy en la Comisión de Contratación municipal. Desde mediados de marzo cuando se activó el estado de alarma hasta ahora, se han ido cancelando contratos por no prestarse los servicios por el confinamiento de personas y la suspensión de actividades en todas las áreas.

Según el concejal de Contratación, Sebastián Pérez, hasta que no se termine este estado no se sabrá el número total de servicios no prestados y por tanto la cuantía total de su ahorro, pero sí calcula ya el área que estas suspensiones han supuesto un ahorro del 30% del global de gasto.

Pérez ha informado de que la mesa de Contratación ha gestionado en este tiempo (desde la última comisión el 18 de febrero) 12 expedientes y han ido a Junta de Gobierno Local hasta 119 puntos relacionados con contratos, de los que 62 eran de suspensión. También se han hecho 15 contratos de emergencia relacionados en su mayoría con Servicios Sociales.

En la comisión se ha tratado también el asunto de las indemnizaciones a empresas que han visto suspendidos sus servicios, un riesgo que el Ayuntamiento advirtió supondría un nuevo agujero a las arcas públicas, por lo que pedía ayudas al Gobierno.

Según Pérez, las indemnizaciones "dependen de la Junta, los ayuntamientos no tendremos que indemnizar a empresas ya que es competencia de las comunidades autónomas, no de los ayuntamientos". En todo caso, el pago si se tiene que hacer iría exento de IVA y sin beneficio industrial.

El área ha mandado en este tiempo 12 comunicaciones a las diferentes concejalías para determinar cómo se tiene que realizar la fiscalización de los contratos.