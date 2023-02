El Ayuntamiento de Granada constituye un nuevo comité general de ciberseguridad

El Ayuntamiento de Granada da un paso más en el objetivo de llevar a cabo su gran transformación digital. En la mañana de este jueves se ha constituido el Comité General de Ciberseguridad, un órgano colegiado con el que el Consistorio pretende trasladar a la ciudadanía que la gestión "es eficaz, eficiente y segura”, según ha afirmado el alcalde, Francisco Cuenca.

Tras incidir en que “no puede haber transformación digital sin ciberseguridad”, el regidor ha añadido que “estamos dando pasos para estar a la vanguardia en este país en la garantía y la seguridad de uso de datos públicos y preservación de los servicios”.

“La ciudad de Granada ha iniciado el proceso de gran revolución histórica desde el punto de vista de la adaptación al mundo digital”, ha señalado Cuenca, quine ha remarcado que "no solo estamos trabajando en la adaptación del sistema de accesibilidad, atendiendo a un mundo cambiante donde las plataformas digitales se convierten en algo imprescindible para el servicio público, sino que damos un paso más, y es avanzar para que esta ciudad tenga una planificación y una estrategia en materia de ciberseguridad".

Tras avanzar que el objetivo de actual equipo de gobierno es que la Agencia Estatal de Ciberseguridad acredite a Granada “como un Ayuntamiento seguro, que no solo cuida de sus datos, sino que garantiza los datos de los granadinos y granadinas”, Cuenca ha garantizado “este salto de calidad y modernidad, después de una etapa de varios años en la que las herramientas se han ido dejando hasta convertirse en obsoletas. No se puede avanzar en un mundo digital si no hay ciberseguridad, si no somos capaces de poner en marcha esa planificación y estrategia en materia de ciberseguridad”, ha incidido.

En el mismo sentido se ha manifestado el concejal de Ciencia, Innovación, Ciudad Inteligente, Infraestructura y Telecomunicaciones, Francisco Herrera, quien ha informado de que el proyecto cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros financiados con cargo a los Fondos FEDER, fondos Next Generation y la aportación del propio Ayuntamiento de Granada.

“El objetivo es que nuestro Ayuntamiento esté al máximo nivel de medidas de seguridad”, ha señalado, “e implantar, paso a paso, las distintas herramientas para garantizar el acceso seguro, organizar el teletrabajo y garantizar también al máximo la protección de datos y procedimientos digitales actualizados, modernos, accesibles y por supuesto seguros”. En este sentido, ha recordado que ayer quedó constituido el Comité Técnico de Ciberseguridad y esta mañana el Comité General.

La nueva Política de Ciberseguridad y Protección de Datos fue aprobada el pasado 29 de abril de 2022 por el pleno del Ayuntamiento, alineada con el nuevo Esquema Nacional de Seguridad (ENS), reconociendo así, como activos estratégicos, la información y los sistemas municipales que la soportan.

El Consistorio anunció el inicio de su gran transformación digital el pasado 17 de febrero tras aprobar en Junta de Gobierno Local, la adquisición de una plataforma integrada de tramitación electrónica en la nube que permitirá una gestión “más ágil, transparente, eficaz y eficiente” en las diferentes áreas municipales con el objetivo de mejorar los servicios públicos que ofrece el Ayuntamiento y sus entes dependientes, según anunció Francisco Herrera.