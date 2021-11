El Ayuntamiento de Granada aprueba el pago de facturas por 9 millones de euros para pymes y autónomos de la ciudad

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado esta mañana en Junta de Gobierno Local el pago de facturas por valor de 9 millones de euros a pequeñas y medianas empresas y autónomos de la ciudad; una "constante" que, en palabras del portavoz del equipo de gobierno, Jacobo Calvo, refleja el firme compromiso del Consistorio con la "reactivación de la economía local y con el necesario impulso que Granada necesita para la recuperación de su estabilidad".El pago de estos 9 millones de euros se suma a otras cuestiones de intendencia aprobadas también en Junta de Gobierno Local relacionadas con transferencias de crédito para acometer actuaciones pendientes y ajustarlas al presupuesto de 2021, algunas atribuciones temporales del personal municipal, varias prórrogas de contratos y adjudicación de otros, entre los que se encuentra el servicio de portería y conserjería en los colegios públicos de titularidad municipal, y numerosas propuestas relacionadas con la vida de la ciudad, como el XII Concurso de Poesía y Prosa Narrativa Granajoven 2022 o el Concurso de Escaparates Navideños de 2021. Entre otras cuestiones, el portavoz del equipo de gobierno se ha congratulado de la firma esta mañana por parte del alcalde de la capital, Francisco Cuenca, del Manifiesto Sudeste por el Corredor Mediterráneo junto a los alcaldes de Guadix y de Almería y que, según ha aseverado, "refleja la implicación de este equipo de gobierno con la recuperación de las conexiones de la ciudad y de las grandes infraestructuras ante la Junta de Andalucía y el Gobierno de España".En este sentido, Calvo ha instado al grupo municipal popular a mantener el mismo nivel de exigencia con todos los temas que se han quedado en el olvido en el borrador de presupuestos de la Junta de Andalucía y que al menos sí contempla la ampliación del Conservatorio de Música Ángel Barrios del Zaidín. "No podemos olvidar que se trata de una larga reivindicación de toda la comunidad educativa y que este gobierno local atendió nada más acceder a la Alcaldía con la cesión por parte de Urbanismo del solar necesario para la ampliación y que la Junta aún no ha demandado", ha apuntado.Por su parte, el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha anunciado el dispositivo especial que ya se está desplegando en el Cerro de San Miguel destinado a evitar actuaciones ilegales, reforzar la limpieza y mejorar la seguridad ciudadana. "Desde Movilidad, Protección Ciudadana, servicios de limpieza y el área de disciplina urbanística ya estamos realizando inspecciones semanales y lo seguiremos haciendo durante todo este mes que nos van a permitir contar con un inventario entre Policía Local y el área de Disciplina Urbanística de las actuaciones que se realizan al margen de la legalidad", ha explicado Fernández Madrid, quien ha remarcado que también se está llevando a cabo un exhaustivo control en los accesos al Cerro, especialmente durante los fines de semana, y un refuerzo de la limpieza en los espacios públicos.Asimismo, el edil de Urbanismo ha dado traslado del contenido de la reunión que mantuvo ayer junto a técnicos de su área con la consejera y el delegado provincial de Fomento y los técnicos de la Junta de Andalucía en la mesa de seguimiento para la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital. Así, según ha detallado, el Ayuntamiento puso en conocimiento los pasos que ha estado llevando a cabo desde la primera reunión de la mesa, que se celebró de manera telemática a principios de este año."Hemos estado avanzando en diversos aspectos necesarios como los relacionados con la expropiación de terrenos, la investigación y las herramientas de participación ciudadana y les hemos comunicado la petición de una serie de informes que son preceptivos a la hora de elaborar este plan general que nos deben remitir las diferentes Consejerías y que, a pesar de que les fue notificado hace tiempo aún no lo han hecho", ha precisado Fernández Madrid, quien ha añadido que por parte del Ayuntamiento también se les trasladaron las dudas que les genera la redacción del plan sin contar con la nueva ley del suelo.