El Ayuntamiento de Granada prepara ya el presupuesto de 2021 y promete no subir los impuestos

El Ayuntamiento de Granada ha iniciado ya los trámites para la elaboración del presupuesto de 2021. Dos meses después de que se aprobaran las cuentas de 2020 el pasado julio tras 5 años prorrogadas, el bipartito trabaja ya en las del año que viene. Y se ha planteado el objetivo de iniciar el año con cuentas nuevas.

Según han anunciado hoy el alcalde de Granada, Luis Salvador, el concejal de Economía, Luis González y el de Hacienda, José Antonio Huertas, ya han dado orden a las áreas del Ayuntamiento para que hagan sus previsiones de gastos e ingresos. Y aunque las hicieron hace apenas unos meses para el presupuesto de este año, el concejal de Economía ha dicho que se va a seguir ajustando. Además, las cuentas de este año añadieron un modificado por el pacto con el PSOE para incrementar partidas destinadas a la reconstrucción poscovid.

Aunque el Ayuntamiento no da datos cerrados de lo que se ha dejado de ingresar este año por la crisis, aunque la recaudación está yendo mejor de lo que esperaban y el pago de impuestos se está comportando de forma desigual, la previsión es que se siga la tendencia de contención de ingresos y aumento del gasto por la pandemia del coronavirus. No obstante, el alcalde y el concejal de Economía han asegurado que no se van a subir los impuestos a los granadinos. De hecho, si se puede se bajarán.

¿Y de dónde saldrá el dinero si hay menos ingresos? El Ayuntamiento urge al Gobierno a que destine la financiación necesaria a los Ayuntamiento a través del decreto de remanentes con la FEMP y vía presupuestos tanto del Gobierno como del a Junta. Además, se va a confiar en la venta de patrimonio municipal de suelo, que hasta ahora ha funcionado bien, y en la mejora de la recaudación de imposiciones como las multas.